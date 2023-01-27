美轉軚供烏坦克 為德「政治掩護」展團結

拜登周三強調，美方供烏坦克只為協助烏克蘭防衛及守護領土，並不會威脅俄羅斯安全，31輛艾布拉姆斯坦克以外亦同時包括配套零件及裝備。

歐美官員料俄用核武風險減

多名歐洲及美國官員向《紐約時報》承認，憂慮俄烏戰事升級的風險，3個月前拜登以及歐洲各國領袖幾乎不可能考慮供烏坦克，但隨着戰場形勢改變，他們相信普京對烏軍使用戰術核武的可能性有所減退，且期望向普京展示北約面對俄羅斯切斷油氣供應，以及可能以網絡攻擊癱瘓歐洲基建下，仍致力援烏抗戰，因此逐漸改變考慮和決定。

報道續稱，美國國防部及白宮國家安全委員會（NSC）等軍事安全官員最終認同政治上支援德國等歐洲盟友，分攤俄羅斯針對的風險，比考慮供烏艾布拉姆斯坦克涉及的軍事成本重要，於是同意提供該款坦克。NSC戰略溝通協調官柯比周三接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，被問到美方供應坦克是否為德國「打掩護」，他回應指自己不會用該字眼，而相關決定旨在展現美國與盟友的團結程度。

（紐約時報/BBC）

（俄軍侵烏）