烏獲坦克索戰機 俄炸多區11死 西方官員：供機非不可考慮 克宮：歐美送坦克如「直接捲入衝突」

烏克蘭外長庫列巴周三表示，已與波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）通電話，希望對方提供包括戰機在內的進一步軍援。烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）周三接受路透社電話訪問表示，「下一個巨大障礙將是戰機」，若烏軍獲得西方戰機，在戰場會有巨大優勢，他強調不只是F-16，烏克蘭「想要任何第四代戰機」。薩克稱，西方本來不想供烏重型火炮、海馬斯（HIMARS）火箭炮系統、主戰坦克，但現在統統都供應了，「除了核武，沒有什麼是我們得不到的」。烏克蘭迄今只從北約獲得蘇聯時代的戰機零件。

美國此前一直拒絕烏克蘭要求提供F-16等現代戰機，因擔心烏方用來攻擊俄羅斯本土，令戰事升級。美國國家安全委員會戰略溝通協調官柯比周三表示，美國就供應F-16戰機一事正與烏克蘭「持續討論」，美方的立場會「因應形勢而調整」。德國總理朔爾茨周三公布供烏坦克時強調「不會提供戰機」。

隨着戰事發展，西方在軍援上不斷打破禁忌。荷蘭政府最近表示，會考慮與盟友協調後，從現有50架戰機中抽調部分供烏。荷蘭外相胡克斯特拉上周稱，將對任何供烏F-16戰機的要求「持開放態度」，強調在軍援一事上「沒有禁忌」。斯洛伐克外長卡切爾上月亦表示，準備好以舊型蘇製「米格-29」戰機援烏。

下月防長會議料商應急方案

新聞網站Politico昨引述逾6名西方軍事及外交官員透露，供烏戰機的討論已在內部進行，歐洲國家雖仍憂慮俄烏戰事會升級，但認為給烏克蘭戰機已非完全不可考慮。一名北歐國家外交官向Politico表示，美國雖向基輔明言「目前不是批准供應戰機的時候」，但他相信這條「紅線」會像此前其他軍援種類般推移。Politico引述部分官員稱，以美國為首逾50個國家組成的「烏克蘭防衛聯絡小組」下月在德國再舉行防長會議時，相信會商討制定供烏戰機的應急方案。報道指出，目前的構想是西方國家援烏應循序漸進，每步都要審視俄羅斯的反應。一名歐洲國家高級外交官預計，軍機援烏「只是時間問題」。

俄射55導彈 能源設施受襲

德、美周三分別宣布供烏主戰坦克後，俄軍昨日向烏克蘭多地發動無人機襲擊，並向烏克蘭發射55枚巡航導彈，包括兩枚高超音速導彈「匕首」（Kinzhal），烏軍稱擊落24架伊朗製無人機和47枚導彈。烏克蘭國家緊急服務部昨日表示，俄羅斯這輪攻擊造成11死。基輔市長克利欽科表示，一枚導彈擊中市內一幢大廈，造成1死兩傷；另有導彈擊中南部港口城市敖德薩兩處能源設施。

克里姆林宮發言人佩斯科夫昨表示，俄羅斯視歐洲和美國供烏坦克等武器，如同「直接捲入衝突」，對此「強烈反對」。烏克蘭總統澤連斯基周三感謝美、德等國家供應坦克，強調目前關鍵是加快付運及訓練烏軍使用西方坦克，並向烏提供更多坦克。德國防長皮斯托留斯昨表示，德國承諾提供的「豹2」型坦克將於3月底至4月初運抵烏克蘭。

（金融時報/Politico/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）