日本持續風雪交通受阻 港團需改食宿地點

日韓罕見低溫 錄至少3死

韓國氣象廳昨稱，首爾市於凌晨2時錄得-17.3℃，是1904年以來最低氣溫。昨天結束農曆新年長假後首個上班日由於寒風凜凜，首爾市民早上仍要冒着-24.7℃的體感氣溫上班。日本方面，南部九州熊本縣甲佐町跌至-9℃，是1977年這個觀測站開始記錄以來最低溫。風雪致海陸空交通大受影響。因鐵道服務暫停，京都約有3000人周二晚滯留於兩個火車站，JR西日本鐵道則有約7000乘客被困於停駛列車內長達10個小時。另有450班內陸機取消等。

香港東瀛遊執行董事禤國全接受本報訪問表示，日本大風雪令交通大受影響，高速公路被封，新幹線停駛，大部分旅行團行程受影響，需要改食宿地點等。他說，其旅行社目前有大約100個旅行團在日本，涉及約3000人，所有人均安全。他又稱，幸好航班影響不算太大，昨日（25日）的赴日航班均成功出發，日前只有一班由大阪返港航班須改往名古屋。

香港入境事務處回覆本報查詢表示，至今未接獲港人求助，處方已透過外交部駐港特派員公署、中國駐日本大使館及旅遊業監管局了解情况。處方會繼續與公署、大使館及旅遊業監管局保持聯繫，留意事態發展。

（綜合報道）