美前副總統彭斯寓所現機密文件

路透社、彭博社等傳媒周二（24日）報道，特朗普執政時擔任副總統的彭斯（Mike Pence），其代表律師雅各布（Greg Jacob）上周三（18日）發信通知國家檔案和紀錄管理局（NARA），指在本月16日在卡邁爾鎮（Carmel）的寓所發現了他於2021年1月卸任時「不經意地」裝箱帶走的一些機密文件。雅各布表示，在總統拜登寓所發現他擔任副總統年代的機密文件的新聞傳出後，彭斯「為慎重起見」聘請了律師檢視家中存放的紀錄，結果發現了「少量可能包含敏感或機密資料的文件」，彭斯遂通知NARA等候指示。

文件放已封箱子 囤於無保安地方

雅各布其後在1月22日的第二封信中告訴NARA，司法部「繞過標準程序，要求直接取回」彭斯寓所的文件；聯邦調查局探員經彭斯同意，上周四晚取走文件。彭斯一名助手告訴哥倫比亞廣播公司，指那批機密文件被發現時，是放置於一個個已封起的箱子裏，囤於彭斯寓所一處沒有保安的地方。

前總統小布殊、奧巴馬表示，他們卸任時已交還全部檔案文件。

（路透社/彭博社/BBC/NPR）