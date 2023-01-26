德被指依賴美決定援烏 盟友批評破壞歐洲自主

朔爾茨發言人周一重申，德國雖應支持烏克蘭，但同時應避免北約與俄羅斯直接開戰，以及不應在供烏武器上單獨作決定。《明鏡》指對烏供武與德國不願置自身民眾於戰爭危險本質上有矛盾：朔爾茨政府官員開始考慮供烏豹式坦克，避免俄藉機宣傳西方分裂，另一方面卻憂莫斯科會視只有德國坦克在戰場上抗俄，故希望其他國家能同時參與。

《華爾街日報》引述愛沙尼亞智庫「防衛與安全國際中心」（ICDS）副主任賴克（Kristi Raik）稱，德處理供烏坦克手法惹多個歐洲國家不滿，因德國將坦克供烏與美國拉在一起，令美國政策和決定變成了歐洲援烏的關鍵，破壞了歐洲致力成為全球安全重要獨立一員的努力。

專家稱供烏爭議拖累德國防工業

《金融時報》則指出，豹式坦克適用烏戰場，原給予德國國防工業壯大的絕好機會，但專家指其供烏爭議，以及柏林嚴格武器出口原則可能影響到德、法及西班牙就聯合研發新一代戰鬥機等泛歐國防工業及軍備採購合作。其他歐洲國家亦因此避免購入德國軍備。

（德國明鏡/華爾街日報/金融時報）

（俄軍侵烏）