美德政策轉向 允供烏主戰坦克 俄斥德拋棄歷史責任 警告將令衝突升級

德國政府發言人黑貝施特賴特（Steffen Hebestreit）周三發表聲明，宣布德國將從軍備庫存抽調14輛豹2型（Leopard 2）坦克給烏克蘭，並批准伙伴國出口該款德製坦克，目標是快速為烏軍建立兩個配備豹2坦克的營級軍事單位。聲明提到，烏軍將盡快獲安排到德國接受訓練，德方亦將提供配套物流及彈藥。

德擬供14輛「豹2」 不同意「挑釁」論

朔爾茨在公布後到國會接受質詢，指「德國將一直站在支援烏克蘭的前線」，同時將緊記避免北約與俄羅斯直接開戰的原則，德國與北約不會向烏直接派兵。朔爾茨不同意有國會議員稱供烏坦克是「挑釁」，認為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭才是挑釁。他又強調援烏需要與盟友協調，讚揚德美關係，形容美國總統拜登是德國的「好伙伴」。

烏波感激決定 芬荷稱有需要時加入

烏克蘭總統澤連斯基感激德國作出「重要且及時的決定」，英、法等歐洲國家亦歡迎德國決定，其中波蘭總理莫拉維茨基在社交平台向朔爾茨道謝，相信豹2型坦克將有助對付俄羅斯。波蘭防長布瓦什恰克周二已稱，德國已收到了波方就向烏克蘭轉送豹2坦克的申請。芬蘭和荷蘭昨亦分別表示準備有需要時給基輔坦克。

華爾街日報：美上周改變態度

《華爾街日報》周二引述德國高級官員稱，朔爾茨與拜登上周二（17日）通電話後，後者在供烏坦克上改變了態度，開始研究相關計劃，美國白宮國家安全顧問蘇利文亦與柏林官員就問題緊密磋商了一周以上。報道同時指，白宮及國務院等官員對配合德國要求美方同時供烏坦克持開放態度，以避免兩國外交關係破裂，最快周三公布向烏供應艾布拉姆斯坦克。

美國一直礙於技術成本猶豫是否給基輔提供艾布拉姆斯坦克。白宮國家安全委員會戰略溝通協調官柯比周二接受CNN專訪表示，艾布拉姆斯坦克系統雖極高效，但操作及維護成本高昂，其中更包括烏軍需時學習操作的渦輪引擎，因此美方在作供應決定時需經「多重考慮」。白宮拒絕回應《華爾街日報》查詢何時將向烏方付運首批艾布拉姆斯坦克，但報道引述部分美方官員相信最快可能要12個月後。

俄羅斯駐德國大使館周三批評德國做法意味「拋棄源於二戰納粹罪行對俄的歷史責任」，將驅使衝突升級至新的層面。克里姆林宮則形容美國計劃供烏坦克是「玩火」及「愚蠢投資」，俄羅斯駐美大使安東諾夫同日則表示美方如向烏克蘭提供坦克將是「另一次公然挑釁」，反映其「有目的試圖戰略性擊敗俄羅斯」。

（華爾街日報/CNN/金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）