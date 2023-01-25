加州亞裔槍案3天兩宗 華人農場工殺7同行

案發於周一下午約2時20分，警方首先在聖馬特奧縣半月灣市（Half Moon Bay）一個蘑菇農場發現4人遭槍擊身亡，之後在附近一地點再發現另外3具屍體。警方稱，槍手為67歲男子趙春利（Zhao Chunli，音譯）。約兩小時後，趙春利駕車到半月灣警局停車場，相信是自首。警方拘捕他，並在其車上檢獲涉案半自動手槍。美國傳媒報道，趙春利在其中一個案發農場工作，死者為其同事，均為華人。趙的行兇動機待查明。

舞廳槍擊案增至11死

至於蒙特雷帕克市農曆大除夕舞廳槍擊案，死者增至11人，當局公布部分受害人的資料，包括兩名分別65歲和63歲的女子My Nhan和Lilan Li，以及68歲男子Alvaro Valentino。中國駐洛杉磯總領事館表示，有中國公民在加州舞廳槍擊案不幸遇難；台灣駐洛杉磯辦事處發聲明稱，有兩名台灣僑民死亡。菲律賓駐洛杉磯總領事館確認，Alvaro Valentino為菲裔美國公民。據親友稱，舞廳經理兼老闆之一的馬名偉也是死者之一，他是最先衝上前阻止槍手的人。

警方周一表示，蒙市72歲槍手陳友勤（Huu Can Tran，音譯）當日在「舞星」舞廳開了42槍，當局正調查有報道稱槍擊案因嫉妒或感情糾紛引起。洛杉磯縣警周一搜查陳友勤在赫米特（Hemet）的住處，找到一支「點308」口徑步槍、子彈及自製槍支消音器。赫米特警方稱，陳友勤本月初曾兩次到警局，涉及過去10至20年的欺詐、盜竊及落毒事件，他承諾會再返回警局提交涉案文件，但一直沒有再回警局。

（路透社/法新社）