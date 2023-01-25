烏多官涉貪下馬 恐損西方援助

昨早最先辭職的是烏總統辦公室副主管季莫申科（Kyrylo Tymoshenko），沒提原因。他2019年協助澤連斯基競選，最近有份監督地方政策，去年因駕駛豪華汽車作私人用途被查。

兩副部長涉採購抬價 一辭職一被捕

昨日辭職或被炒的還有副檢察長西蒙年科（Oleksiy Symonenko）和管後勤的副國防部長沙波瓦洛夫（Viacheslav Shapovalov）。西蒙年科曾被傳媒批評今冬在西班牙度假避寒。沙波瓦洛夫涉與國防部「以高於基本糧食現價1至2倍價錢」購買糧餉有關，國防部否認指控，但說沙波瓦洛夫辭職「以維護社會及國際伙伴的信任」。

烏克蘭政府大地震前，基礎建設部副部長洛津斯基（Vasyl Lozinskyi）被捕。他涉嫌去年9月進口發電機過程中，與承包商合謀抬價，盜取40萬美元（312萬港元）。這是俄軍侵烏以來烏國最大貪污醜聞之一。洛津斯基已被免職。

總統澤連斯基在周一晚視像談話中沒點名任何官員，但宣布禁止官員出國度假。澤連斯基所屬的人民公僕黨承諾，新一波肅貪行動將拘捕官員，警告貪官或面臨監禁。俄軍侵烏後，西方投放數以十億計美元援助烏克蘭抗俄。不過，烏克蘭貪腐問題積習已久，烏克蘭政府能否好好管理援助備受關注。

波蘭向德申請供烏「豹2」坦克

烏克蘭正要求西方提供主戰坦克，當中包括德國製的「豹」型（Leopard）坦克，惟德國一直未開綠燈。不過，北約秘書長昨預期，是否向烏提供「豹」型坦克快有決定。德國昨說盟友可開始訓練烏軍使用豹型坦克。波蘭防長昨表示，已向德國政府申請向烏供應達14輛「豹2」A4型坦克。克里姆林宮昨警告德國一旦向烏提供「豹」型坦克，對德俄關係將「有害無益」。

（路透社/BBC/法新社）

（俄軍侵烏）