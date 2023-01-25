分析：埃爾多安藉國際衝突轉移選民視線

土耳其通脹去年10月份飈至24年來最高的85%；土耳其貨幣兌美元匯價卻在10年間跌剩十分之一。分析指出，土耳其經濟受高通脹和貨幣貶值影響，埃爾多安正面對執政20年以來最嚴峻的選舉考驗，而他跟瑞典的對峙，正是他宣傳民族主義、穆斯林團結，博取選民支持的機會。斯德哥爾摩大學土耳其研究所所長萊文（Paul Levin）說，埃爾多安需要「某種外交或國際衝突」轉移選民注意力。

顧問公司Control Risks分析員戴森（George Dyson）相信土耳其當局在選舉前將維持強硬路線，因為知道反西方言論、強硬民族主義立場能討好選民。此外，他指出埃爾多安的言論對土耳其與美國關係也起作用：土耳其向來覺得，美國在需要時才視土耳其為好朋友，惟在土耳其需要美國時卻不然。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）上周六受訪也說，他認為埃爾多安對許多北約國不滿，擬藉瑞典、芬蘭申請加入，提升他在北約的地位。有些人推測，美國會用土耳其想要的F-16戰機，逼土方放手讓瑞、芬加入北約，不過國會未必應允。

（CNBC/路透社）