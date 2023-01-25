瑞典示威燒《可蘭經》 土耳其再阻入北約 芬蘭稱須考慮單獨加入

日前庫爾德人示威亦激怒安卡拉

上周六（21日），擁有丹麥-瑞典雙重國籍的極右分子帕盧丹（Rasmus Paludan）在斯德哥爾摩的土耳其大使館前示威，焚燒《可蘭經》及指摘土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）企圖干預瑞典的言論自由。燒經之舉激怒了摩洛哥、印尼、沙特阿拉伯、阿聯酋等多個伊斯蘭國家之外，土耳其與瑞典關係更見惡劣。土耳其已撤回原定本周五（27日）瑞典防長訪問的邀請，另傳召瑞典大使抗議，為近期第二次。一班庫爾德人1月中在瑞典首都斯德哥爾摩示威，在燈柱上「倒吊」埃爾多安假人，引起土耳其傳召瑞典大使抗議，並且撤回瑞典國會議長訪問安卡拉的邀請。

瑞典撐示威權 同斥燒經行為

瑞典官方申明警方批准憲法賦予的示威權，而且憲法保障言論自由，但也指斥燒《可蘭經》行為。瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）上周六晚Twitter發文說：「表述自由縱是民主的基礎部分，但是合法不一定恰當。焚燒許多人視為神聖的典籍，是極不尊重的行為。」他說理解因斯德哥爾摩發生的事情而感到受冒犯的穆斯林。

不過，土耳其批評瑞典政府縱容示威，譴責力度不夠。埃爾多安周一指摘燒《可蘭經》是不能以言論自由為藉口的「仇恨罪行」。他說：「倘不能展示尊重，那就對不起了，你們加入北約一事上休想得到我們的支持。」

匈牙利已開綠燈 剩土耳其阻撓

瑞典外相比爾斯特倫（Tobias Billström）回應，稱瑞典已履行三方協議對土耳其的義務，希望瑞典「很快」成為北約成員。芬蘭外長哈維斯托（Pekka Haavisto）則說芬蘭須考慮在沒有瑞典底下加入北約，儘管聯合申請仍是「第一選項」。

瑞典因應俄軍侵烏衍生的國安威脅，決定放棄不結盟的外交政策，去年5月與芬蘭一起申請加入北約。申請須獲北約全體30成員國支持才能成事，惟因土耳其、匈牙利拖延，令申請被擱置多月。早前，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）承諾國會召開新會期時確認申請，意味唯剩土耳其阻撓。

土耳其指控瑞典與芬蘭包庇安卡拉政府定義為「恐怖分子」的庫爾德分離分子，要求兩國遣返流亡的庫爾德人，包括要求引渡參與2016年流產政變或「恐怖主義」的數以十計庫爾德疑犯，以及制止反土耳其示威。瑞典、芬蘭去年6月與之簽署三方協議安撫訴求。斯德哥爾摩還為了讓安卡拉要求制定的嚴厲反恐法例可望立法而修憲，但申明最高法院有權反對遣返引渡。土耳其方面持續催逼兩國，例如上周日敦促瑞典、芬蘭遞解約130名「恐怖分子」出境。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，言論自由是北約國家的「珍寶」，而焚燒《可蘭經》的行為縱然不當，但不違法。一些北約外交官期望可於今年7月北約峰會前完成擴張。

（路透社/BBC/金融時報/WSJ）