巴西總統盧拉訪阿根廷 再商成立南美共同貨幣

盧拉和費爾南德斯在文中表示已決定推進商討「可用於金融和商務流通」的南美共同貨幣，從而降低營運成本和外部脆弱性。二人又指會先尋求克服兩國交易的障礙，將規則簡化和現代化，並鼓勵使用本國貨幣。

巴西和阿根廷在1980年代曾提出建立共同貨幣gaucho，但在南方共同市場（Mercosur）1991年成立後不了了之，到現任巴西財長哈達德及其行政秘書加利波洛去年以在野身分撰文再次提出，並獲盧拉競選總統期間認可。

盼增地區貿易減美元依賴

《金融時報》周日引述官員消息報道，巴西這次建議新共同貨幣的名字為sur（西班牙語的南方），而與阿根廷的最早期焦點，會是新貨幣如何增加地區貿易和減少對美元的依賴，預期推出初期會跟兩國本身貨幣（巴西雷亞爾和阿根廷披索）同步平行使用。

阿根廷財長馬薩則向《金融時報》稱，兩國會先研究建立共同貨幣所需的相關參數，未來會再向其他拉美國家推銷這套倡議，但承認這只是拉美融合漫漫長路的第一步，「我不想創造任何虛假預期」。

倘若覆蓋拉美的貨幣聯盟成事，其全球GDP佔比（約5%）將僅次於歐盟的歐元（14%）。馬薩提醒，歐盟當初用了35年時間才成立到歐元。

盧拉周二將亮相在阿根廷舉行的「拉美與加勒比海國家共同體」（CELAC）峰會，代表帶領巴西重返這個在4年前博索納羅時期退出的地區組織。

（金融時報）