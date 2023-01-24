俄羅斯愛沙尼亞互逐大使

德外長：不阻波蘭贈豹型坦克予烏

另一方面，圍繞供應德製「豹2」主戰坦克到烏克蘭的爭議持續，在上周五（20日）拉姆施泰因國際援烏會議後，德國依舊未有開綠燈，惹來愈來愈大的外交壓力。對於波蘭打算繞過柏林組織小型聯盟以將豹型坦克轉交烏克蘭，德國外長貝爾博克周日向法國傳媒表示，波蘭目前仍未正式向德國提出外贈坦克的申請，但指柏林不會對此攔路。然而，德國總理朔爾茨及其委任的新防長皮斯托留斯仍未正面表態，前者強調會延續跟盟友緊密協調的原則，後者則指不會草率行事，政府會考慮包括對德國本土民眾安全的後果等因素。

任職駐德大使期間經常發表惹火言論的烏克蘭副外長梅爾尼克則在Twitter貼出截圖，顯示基輔早在俄軍全面入侵一周後已致函柏林，提出供應豹型坦克的正式要求，但事隔接近一年仍未成事，「也許是時候加快進程」。

波蘭已表明準備好向烏軍提供14輛德製豹型坦克，惟此舉原則上須先經柏林批准。

烏軍昨確認，北非的摩洛哥向烏方提供20輛T-72B型蘇聯制式坦克，目前坦克先送往捷克作現代化翻新。摩洛哥原從白俄羅斯購入該批坦克，但據報在拉姆施泰因會議上受壓轉贈烏軍。

另外，在俄外長拉夫羅夫周日出訪南非之際，塔斯社（TASS）昨引述國防部門消息報道，配備最新世代高超音速巡航導彈「鋯石」（Tsirkon）的「戈爾什科夫海軍元帥」號巡防艦，將參與俄軍下月中旬跟中國和南非在南非東部水域的聯合海軍演習。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）