槍械製造商改部件 繞加州嚴厲槍管

【明報專訊】蒙特雷帕克市年三十晚的槍擊案震驚向來和平的亞裔社區，有居民稱當地一直非常安全，從沒擔心會發生槍擊暴力案。執法人員稱，槍手陳友勤在阿罕布拉市舞廳所用的武器是Cobray M11 9毫米半自動槍械，能夠快速開火30發而毋須頻換彈匣，但根據加州法例，當地禁止持有可裝10發子彈以上的彈匣。儘管加州是全美槍管最嚴的州份之一，但今次事件反映未能杜絕大型槍擊案發生。
加州經歷1989年斯托克頓（Stockton）校園槍擊及1993年三藩市一間律師事務所9死槍擊案後，已成為全國槍支管制最嚴厲的州份之一。該州禁止軍用式突擊槍械，是全國僅8個州及首都華盛頓實施該禁令的州份之一；2016年加州亦是最先通過「紅旗法」的州份之一，該法例容許當局沒收潛在危險人物的槍支，防止暴力事件發生。鑑於槍管嚴厲，加州是全國槍支死亡率最低的州份之一，該州2020年每10萬人有8.5人死於槍械案，遠低於全國平均13.7人的水平。
不過蒙特雷帕克市血洗舞廳事件，反映加州未能阻止非法槍支流入。《華盛頓郵報》指出，槍械製造商仍能在禁止攻擊武器的州份銷售被視為軍用式武器，包括AR-15式步槍，他們生產了一系列「符合加州標準」的AR-15式槍支，如史密斯威森公司（Smith & Wesson）售賣M&P 15步槍，它通過修改槍柄或彈匣，使之在加州合法銷售。