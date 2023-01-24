槍械製造商改部件 繞加州嚴厲槍管

加州經歷1989年斯托克頓（Stockton）校園槍擊及1993年三藩市一間律師事務所9死槍擊案後，已成為全國槍支管制最嚴厲的州份之一。該州禁止軍用式突擊槍械，是全國僅8個州及首都華盛頓實施該禁令的州份之一；2016年加州亦是最先通過「紅旗法」的州份之一，該法例容許當局沒收潛在危險人物的槍支，防止暴力事件發生。鑑於槍管嚴厲，加州是全國槍支死亡率最低的州份之一，該州2020年每10萬人有8.5人死於槍械案，遠低於全國平均13.7人的水平。

不過蒙特雷帕克市血洗舞廳事件，反映加州未能阻止非法槍支流入。《華盛頓郵報》指出，槍械製造商仍能在禁止攻擊武器的州份銷售被視為軍用式武器，包括AR-15式步槍，他們生產了一系列「符合加州標準」的AR-15式槍支，如史密斯威森公司（Smith & Wesson）售賣M&P 15步槍，它通過修改槍柄或彈匣，使之在加州合法銷售。

（華盛頓郵報/CNN/法新社）