七旬亞裔加州舞廳殺10人 拒捕吞槍 知情者稱槍手妒妻獲邀出席活動行兇

赴另一舞廳擬再行兇 遭搶槍後逃離

蒙市距離洛杉磯市中心約11公里，事發於上周六晚約10時22分，72歲槍手陳友勤（Huu Can Tran，音譯）進入名為「舞星」（Star Dance Studio）的舞廳兼舞蹈學校開槍，造成10人當場死亡及最少10人受傷後，約20分鐘後他再到毗鄰的阿罕布拉市（Alhambra）「來來」舞廳（Lai Lai Ballroom and Studio）打算再度行兇之際，被在場兩名人士奮力奪走他的槍，事敗的陳友勤隨後逃離現場。在「舞星」槍擊案後12小時，警方於周日下午約1時，在距離蒙市槍擊現場約48公里的托蘭斯市（Torrance）一個停車場包圍一輛白色貨車對峙一段時間後，當警方的特殊武器和戰術小組（SWAT）走近時，車內傳出槍聲，其後發現疑兇伏在軚盤上，相信是開槍自殺身亡。

洛杉磯縣警方表示，槍擊案中10名死者為5男5女，年齡約50、60歲甚至更年長，疑兇為亞裔，相信一人犯案，他所用的武器是半自動突擊手槍，擁有大容量彈匣，在加州屬非法。美國有線新聞網絡（CNN）引述執法部門消息人士稱，陳友勤跟警方對峙前，曾前往醫院求醫。一名符合疑兇特徵的男子當天稱在打架中受傷到急症室求診，但他等了一會後，沒接受治療就離開醫院。

警稱槍手用非法手槍犯案

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述目擊者報道，槍手到舞廳為了找其妻子，並向當時所有跳舞的人開槍。中央社引述當地居民稱，舞星大舞廳老闆馬名偉來自中國，在當地經營舞廳20多年，開課指導國標舞、社交舞外，經常舉行舞蹈比賽；進出舞廳的顧客多為50歲以上人士。洛杉磯中華總商會主席莊佩源表示，他與馬名偉認識多年，據他所知槍手是華人，因妻子獲邀參加當晚的活動而自己沒有獲邀，出於嫉妒而行兇。美國傳媒Daily Beast報道，陳友勤為中國移民。

前妻稱疑兇易因小事動怒

陳友勤的前妻向CNN稱，約20年前她在舞星大舞廳認識陳友勤，當時陳免費給她上舞蹈課，兩人不久結婚。她說，陳容易因她忘記舞步等小事而動怒，至2005年陳提出離婚。陳的朋友稱，陳曾是舞星常客，他常抱怨舞廳教師不喜歡他，並講他壞話，「他對那裏許多人都有敵意」。

舞廳槍擊案發生前數小時，蒙市正舉行為期兩天慶祝農曆新年的活動。該市6萬人口中，約65%為亞裔，1970年代不少人從中國大陸、台灣和香港移民到當地，之後其他泰國、越南和緬甸等亞裔也到來，是全美首個位在近郊的中國城，被視為洛杉磯的「新唐人街」。中央社稱，由於1970年代有不少台灣移民遷入，蒙市亦被稱為「小台北」。

蒙市取消賀年活動 聯邦機構下半旗

槍擊案發生後，蒙特雷帕克市周日農曆新年慶祝活動取消，美國總統拜登周日晚下令聯邦機構下半旗至周四悼念。

（CNN/路透社/法新社）