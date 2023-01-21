日今春降新冠級數等同流感 韓月底放寬室內口罩令

日本《傳染病法》將傳染病分為1至5類，目前新冠病毒被歸類於「新型流感等傳染病」特別項，可採取較針對嚴重急性呼吸綜合症（SARS，沙士）危險度的「第2類」等級更廣泛、涉及經濟社會層面的應對措施。岸田昨日在官邸跟相關官員開會後，宣布將會把新冠病毒下調到第5級。

共同社:日將不再隔離確診者

當地傳媒報道，調整具體時間將由厚生勞動省傳染病小組會上聽取專家意見後決定。當局亦計劃調整口罩令以至其他防疫應對政策措施，岸田向傳媒表示「為回到正常的日本」，將逐步調整各種政策，如醫療供應體制及公費支援等。現時新冠患者的醫療和住院費等全數由政府支付，但若降至5類，醫療費原則上須民眾自行負擔，但也可能繼續由公帑支付作為過渡措施。共同社指，確診者及密切接觸者分別7日及5日的隔離措施預計亦會取消。

另外，韓國中央防疫對策本部昨日亦公布中央災難安全對策本部會議決定的室內戴口罩義務首階段調整內容。據其公布，本月30日起室內強制口罩令解除，由「強制」下調為「建議」，但容易造成感染的設施、醫療機構、藥店以至公共交通工具等則除外。公共交通涵蓋範圍除了地鐵、巴士、鐵路和客機等，還包括的士。

韓：易感染設施繼續受限

防疫部門仍強烈建議以下5種情况仍應戴口罩：有症狀或跟有疑似症狀者接觸、確診高危人士或與確診高危人士有接觸、密切接觸者、處於「密閉、密集、密接」場所，以及身處的密集場所有人高喊、合唱、對話等會產生飛沫的情况。

（共同社/韓聯社/中央社）