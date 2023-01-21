美觸債務上限 華府採特別措施避債務違約

耶倫向國會領袖包括眾院議長、共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）等表示，財政部已採取特別現金管理措施，到6月5日前能避免違約。耶倫在信中表示，財政部將在1月19日至6月5日期間啟動「暫停發行債券期」，財政部亦將暫停為公務員退休和殘疾基金以及郵政退休人員健康福利基金注入新資金，並贖回現有投資。耶倫警告，在出現債務違約風險前，這些措施能維持多久，存在「很大的不確定性」。

目前聯邦議會眾議院及參議院分別由共和黨及民主黨控制，共和黨尋求到財政部的緊急措施耗盡之前，利用在眾院的微弱多數及債務上限問題，迫使拜登和民主黨控制的參議院同意削減政府開支。共和黨又表示，財政部可在僵局期間優先償還債務避免違約。這建議在過去出現僵局時亦曾被研究過，但金融界質疑可行性。

白宮：政府不會和國會談判

白宮副發言人多爾頓（Olivia Dalton）則表明，政府不會就債務上限談判，國會須無條件解決這問題，就像他們在特朗普任內所作的3次一樣。

有企業領袖及評級機構警告，長時間的對峙將擾亂市場，並動搖已經搖搖欲墜的全球經濟。共和黨參議院領袖麥康奈爾據國會和白宮協商的情况，估計債務上限將於今年上半年的某個時候提升。評級機構穆迪和惠譽相信，國會可在財政部耗盡資源前達成新債務上限。不過，高盛認為政府這次付不起「帳單」的風險恐怕是2011年以來最高的一次。

（路透社/法新社/中通社）