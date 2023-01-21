北約司令：坦克非扭轉戰局「靈丹」 平衡戰力更重要

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》周四（19日）報道，即使德國真的向烏克蘭供應「豹」型坦克，短期內也是象徵意義多於實際。北約歐洲盟軍最高司令部指揮官卡沃利指出，西方坦克並非徹底扭轉戰局的「靈丹」，而是提供烏方現階段對抗俄軍大規模攻勢或策動反攻所需的均衡戰力。
身兼美國陸軍上將的卡沃利（Christopher Cavoli）前天解釋，沒有單一武器系統是致勝的靈丹妙藥（silver bullet），打仗需要平衡運用各種武器系統，而坦克則在火力、機動性、防禦力三者之間取得平衡。《華郵》的報道指，坦克可讓士兵在受保護及火力伴隨下在戰場上騁馳，而這正是烏軍在下階段戰鬥中必需的能力。
英智庫：豹2性能勝俄主力
烏短期難大批接收
報道又引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）分析員指出，即使最舊型號的豹型坦克亦具備夜視等更好鎖定目標的功能，後期型號更可同時為指揮員和炮手提供視野，其性能比絕大多數俄、烏雙方目前主力的蘇聯時期坦克都優勝。另豹型坦克的120毫米口徑火炮採用現代北約制式彈藥，庫存供應相對充裕。
但即使德國同意供應豹型坦克，報道認為烏克蘭今年春季亦可能只會接收到數十輛，原因是該款坦克重達55公噸，比蘇製機械軍備重，烏軍要開發專門運輸設備，並在建立起燃料補給、維修場等後勤系統後，明年方可獲大批交付百多輛坦克，並需克服操作和支援制式差異等問題，協調這些先進坦克與蘇製坦克共同作戰。
目前北約及歐洲諸國共有逾2000輛「豹2」型坦克，足夠應付烏方的約300輛西方坦克要求。《華郵》認為，鄰國波蘭可為可能供烏的豹型坦克提供後勤支援。