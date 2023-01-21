北約司令：坦克非扭轉戰局「靈丹」 平衡戰力更重要

身兼美國陸軍上將的卡沃利（Christopher Cavoli）前天解釋，沒有單一武器系統是致勝的靈丹妙藥（silver bullet），打仗需要平衡運用各種武器系統，而坦克則在火力、機動性、防禦力三者之間取得平衡。《華郵》的報道指，坦克可讓士兵在受保護及火力伴隨下在戰場上騁馳，而這正是烏軍在下階段戰鬥中必需的能力。

英智庫：豹2性能勝俄主力

烏短期難大批接收

報道又引述英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）分析員指出，即使最舊型號的豹型坦克亦具備夜視等更好鎖定目標的功能，後期型號更可同時為指揮員和炮手提供視野，其性能比絕大多數俄、烏雙方目前主力的蘇聯時期坦克都優勝。另豹型坦克的120毫米口徑火炮採用現代北約制式彈藥，庫存供應相對充裕。

但即使德國同意供應豹型坦克，報道認為烏克蘭今年春季亦可能只會接收到數十輛，原因是該款坦克重達55公噸，比蘇製機械軍備重，烏軍要開發專門運輸設備，並在建立起燃料補給、維修場等後勤系統後，明年方可獲大批交付百多輛坦克，並需克服操作和支援制式差異等問題，協調這些先進坦克與蘇製坦克共同作戰。

目前北約及歐洲諸國共有逾2000輛「豹2」型坦克，足夠應付烏方的約300輛西方坦克要求。《華郵》認為，鄰國波蘭可為可能供烏的豹型坦克提供後勤支援。

（華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）