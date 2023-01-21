紐時：美轉軚 認同烏反攻克里米亞

讓俄感威脅 增談判籌碼

位於黑海和亞速海之間的克里米亞（Crimea）半島於2014年遭俄國吞併，目前駐有數以萬計俄軍和多座軍事基地，包括黑海艦隊母港、由莫斯科直轄的塞瓦斯托波爾。烏克蘭高官數月來不斷請求美國直接協助烏克蘭發動攻勢，包括攻擊克里米亞，但美軍和政府官員私下質疑烏方聚焦於攻擊克里米亞的作用，認為烏軍在戰場上有其他更好的攻擊目標。

不過，《紐時》指華府開始認為，如果烏軍能讓俄方意識到其對克里米亞的控制可以受到威脅，烏方可在未來任何談判擁有更多籌碼。美國官員和專家也認為，現已較不擔心俄方會用戰術核武來報復。

美國官員正與烏方研議使用美國提供的武器，從高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）到布雷德利（Bradley）戰車，以鎖定俄方苦守的「陸橋」——即連接克里米亞與俄羅斯本土、途經俄軍佔領城市梅利托波爾和馬里烏波爾的重要補給線。

白宮國家安全委員會發言人沃森說：「我們在整場戰爭中都主張克里米亞屬於烏克蘭，而烏克蘭有權在國際承認的邊界內捍衛自己和主權領土。」

（紐約時報）

（俄軍侵烏）