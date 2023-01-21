50國防長會議 未共識德坦克援烏 德否認阻撓 歐部分國家研自行提供

這次會議在德國拉姆施泰因空軍基地召開。德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）在會議間隙向傳媒說，在豹型坦克問題上，「我們仍然無法說明何時會作出決定，以及會作出怎樣的決定」。對於外界質疑柏林妨礙坦克供烏，皮斯托留斯否認，又指已下令國防部盤點豹型坦克庫存，以方便在付運上作出「正面決定」時可迅速跟進。

德國在豹2供烏問題上的猶豫態度，惹來歐美盟友不滿升溫。英國一周前率先承諾向烏軍提供「挑戰者2」主戰坦克，明言旨在推動柏林仿效，法國據報也考慮供應勒克萊爾主戰坦克。但德國總理朔爾茨周三暗示美國須先帶頭供應其主戰坦克，德方才會同步跟進。美國有線新聞網絡（CNN）周四引述美方高官抱怨德方做法令其「為難」，強調美製「艾布拉姆斯」（Abrams）坦克與豹型坦克在性能、特長和弱點上皆有不同，不能在援烏上一概而論。美國防長奧斯汀昨日也未有對外談及美方會否提供主戰坦克，只強調這是「關鍵時刻」，俄軍正在重新集結和武裝，「這不是放緩的時候，這是傾力出資（dig deep）的時候」。

立陶宛：部分國必定授烏坦克

荷蘭、波蘭和芬蘭等一些歐洲國家則尋求將自身庫存的「豹2」供烏，但此舉原則上須柏林首肯。跟德國不咬弦的波蘭率先加強施壓。總理莫拉維茨基周三接受訪問時表示，即使德國在周五會議上拒絕同意外國轉手「豹2」，華沙仍不排除將該款坦克交予烏軍，強調在烏方及時獲得軍援的原則面前，柏林「是否首肯只屬次要」。波蘭此前一再表明只會聯合其他國家一同提供主戰坦克。而在周五會議間隙，立陶宛防長阿努紹斯卡斯暗示可能跟隨，「部分國家肯定會向烏克蘭送上豹型坦克，這是肯定的事」。

俄警告西方勿供重型武器

「將令局勢變極危險」

烏克蘭總統澤連斯基在周五會議上發表視像演說，再次呼籲西方盟友「加速」武器付運。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四則敦促西方，勿向烏克蘭提供能夠打擊俄羅斯領土的重型武器，警告北約如在烏部署主戰坦克和遠程導彈系統，將會令局勢升級至「極其危險」，可能威脅到「全球和泛歐安全」。俄羅斯聯邦安全會議副主席、前總統梅德韋傑夫同日暗示，倘若俄方戰敗，恐會觸發核戰。

另外，美國國防部周四公布新一批價值25億美元（約195億港元）的對烏軍援，包括首次提供90輛史崔克（Stryker）裝甲運兵車，以及追加59輛布雷德利戰車，但不包括坦克。英國、丹麥、波蘭等北約11個歐洲成員國周四另在愛沙尼亞開會，承諾向烏克蘭提供更多武器，包括導彈、裝甲車、榴彈炮和防空炮火。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）