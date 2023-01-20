「地獄周四」法大罷工反退休改革 運輸部長籲留家工作 工會盼百萬人抗爭

政府的退休金改革計劃建議將法定退休年齡從62升至64歲，領取全額退休金所需的工作年期由41年增至43年；勞工部估計推遲兩年退休可額外帶來177億歐元（約1500億港元）的每年退休金繳費進帳，令退休金系統到2027年實現收支平衡，減少國家人口老化的整體影響。勞工部長達索普（Olivier Dussopt）周四向傳媒說改革是有必要及公平，然而民調顯示三分之二受訪民眾反對改革建議。

政府公布計劃後隨即觸發工會策劃罷工。法國總工會（CGT）的空管人員分會此前宣布周三晚至周五早上罷工，CGT的能源業分會亦會參與。「工人力量」（FO）的銀行及金融界分會亦呼籲會員罷工。國家鐵路工人和巴黎大眾運輸公司（RATP）部分員工亦參與周四罷工。

部分地鐵線關閉 中小學教員罷工

首都巴黎公共交通昨受罷工影響，一條地鐵線關閉，其他鐵路班次較平常少，法國各地亦有很多列車服務取消。官方估計約四成小學及逾三成中學教職員罷工，令很多家長需要照顧自己孩子；工會則估計分別有七成和六成半的小學和中學教職員罷工。

法國能源巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）旗下三個煉油廠的燃料運送受周四罷工影響。該集團昨表示會繼續向客戶及油站供油。

周四大罷工前已有個別行業展開工業行動並構成影響。路透社周四報道，法國電力公司（EDF）稱由於罷工，8個核反應堆和一些水力發電站的電力生產量已減少。另外法航及伏林航空（Vueling）等航空公司早前亦被當局要求削減五分之一在巴黎奧利機場的航班。警方事前估計會有約55萬至75萬人參與示威，單在巴黎就有5萬至8萬人。內政部長達爾馬寧周三稱約1萬名警員及國家憲兵將在各地戒備，其中逾三分之一會部署在巴黎。

巴黎警民衝突 射催淚氣拘20人

巴黎昨有身穿連帽衛衣、戴口罩的示威者向警方防線投擲雜物後，警方發射催淚氣體，拘捕20人。總統馬克龍周四在西班牙巴塞隆拿出席法西兩國峰會後，表示希望示威能在沒過分放縱、暴力或破壞情况下進行，又表示退休金改革「公平而負責任」。

CGT領袖馬蒂內（Philippe Martinez）周三接受法國電視二台（France 2）訪問時威脅建議示威者切斷富豪的電力，以讓他們「體會無力支付帳單的民眾的處境」。負責CGT能源及礦業分會的梅內普利耶（Sebastien Menesplier）早前亦威脅切斷國會議員辦公室的電力供應。

政府發言人亦表示，有關威脅不可接受。

（法新社/路透社）