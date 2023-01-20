日本內望：中日防疫對立的「外壓政治學」 ／文：張望

1月10日，中國宣布暫停審發對日本公民的赴華簽證。消息一出，日本國內輿論嘩然。新年長假結束，不少日企駐華人員和留學生正準備恢復常態進入中國，這一政策突變令不少日本人措手不及。

關於本次中國的對日措施，中方的理由是：日本對中國強化邊境政策是政治操弄，是對中國的歧視性政策，主張應科學適度地制定防疫政策。日方主流輿論則認為：由於中國放棄清零政策後疫情蔓延，而且中方未充分公開全數感染及死亡統計數字欠透明，加強邊境檢疫是根據基於科學標準的自保行為，完全沒有歧視中國人的意圖。

岸田內政弱勢面對黨內壓力

以對等原則來看，日本對中國加強邊境防疫，而中國則對日本採取拒發簽證的加碼反制，不同尋常。新年伊始，歐美16國也對中國加強邊境防疫，但中國並沒有對這些國家採取強硬反制，這不得不聯想到本次的對日強硬是在釋放更具深意的外交信號。同樣是在1月10日，《環球時報》發表社評，抨擊1月初岸田在歐美五國的訪問是搞「反華串聯」，勸戒日本要盡快在戰略上清醒過來，不要成為「北約亞太黨」的帶路人。因此，不能排除北京對岸田外交的強烈不滿導致了本次的對日外交施壓。

北京對岸田的不滿從某種程度上可以理解，但亦有必要客觀了解本次岸田外交背後的國內政治意圖。過往日本政治的歷史經驗證明：鷹派首相往往能管控中日關係，反而是鴿派首相容易令兩國關係失控。例如，具有親台清和會背景的前首相安倍晉三在2006年/2013年後停止參拜靖國神社，反而得到了自民黨內保守派的諒解，令中日關係止跌回升。如今，親中宏池會背景的岸田只是第5大派閥領袖，對華讓步往往在黨內面對激烈反彈（尤其是安倍派），令中日關係跌宕起伏。事實上，岸田本身並非對華強硬派，曾在中美之間施展平衡術。例如，2022年歐美杯葛北京冬奧，岸田通過派遣東京奧委會主席的折衷作法化解了對立。然而，內政弱勢始終是岸田的短板。岸田本次外訪歐美的國內動機，是要利用對G7外交為「防衛費加稅」背書，安撫黨內鷹派並準備應對國會論戰，以提升低迷的內閣支持率。本次中國對日施壓，將極可能令日本國內形成這樣一個認知：即相對照顧中國偏好的岸田對華外交，其結果換來的卻是更為高壓的外交回應，那以後日本完全沒有必要再讓步，為日本社會支持更為激進的對華強硬領袖提供了火上澆油的材料。

北京施壓恐加速東京離心

對日高壓外交的效果（effectiveness）可能也會是適得其反的。筆者過去十年追蹤日本應對中國外壓 （gaiatsu）的案例發現，自2005年小泉時代以來，日本社會就對來自中國的對日施壓萌發反感。根據日本學者一谷和郎的研究：據2006年日本各主要報章的民調紀錄顯示，當被問到「是否支持日本首相參拜靖國神社」時，反對參拜的佔多數；但若被問到「是否支持中國在靖國問題上向日本施壓」時，不支持的反而佔多數。這背後說明日本國民渴望被他國尊重的心理。

在剛剛過去的2022年，由於5月的中俄轟炸機環繞日本列島，以及8月的中國台海演習把導彈射入日本的EEZ，導致日本對華認知急速惡化。本次中日摩擦後，有日本學者在電視討論節目指出：過去的中日經濟相互依存是共贏性質，如今卻變成中國要脅日本的工具，日本今後有必要和中國保持距離。此外，把對岸田外交的不滿延伸到入境政策，導致日本商界駐華人員和留學生無法入境，等於是把一部分對中國懷有好感的日本國民推向對立面，進一步助長日本的厭華社會氣氛（在早稻田大學學習中文的幾名日本學生都向筆者表示；都對本次中國的做法難以理解）。

中日須防止誤判加強溝通

中日之間最大的課題，就是要防止誤判，保持溝通！在去年中日邦交正常化50周年的不少紀念活動中，中日雙方的有識之士都強調：保持民間交流是維護中日關係的重要基石。日方需要留意：在強化軍事威懾力的同時有必要加強和北京的外交對話，避免強軍本身刺激北京反彈殃及日中民間交流。中方則需要理解岸田內政弱勢和外交強硬之間的聯動關係，須對日本保持最大程度的戰略耐心。對日高壓，或許能在一時贏得民眾的掌聲喝彩，但是從長期來看恐加速日本對美靠攏，不利於中國外交爭取日本民心！

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授