德媒：總理促美主戰坦克先援烏

朔爾茨與拜登通話「開條件」

《南德意志報》引述消息人士報道，德國總理朔爾茨準備好供烏豹型主戰坦克，但有一個條件，「在周二與美國總拜登的通話中，朔爾茨表明，只有在美國提供艾布拉姆斯（Abrams）主戰坦克情况下，德國才會提供」。《華爾街日報》亦引述德國官員稱，除非美國承諾提供其坦克，否則德國不會供烏自家製主戰坦克。不過美國國防部官員周三表示，華府現時未準備供烏「艾布拉姆斯」坦克，因訓練操作該坦克及維修保養並不容易。

據英國智庫國際戰略研究所（IISS）統計，北約盟國現有逾2000輛德製豹型坦克。「豹2」目前在全球屬一流的主戰坦克， 配備120毫米口徑的滑膛槍炮，可擊中最遠達5公里目標。波蘭、芬蘭、丹麥等歐洲國家均稱準備好將自家的德製坦克軍援烏克蘭，只待柏林首肯。據德國法規，交付德製武器給第三方需德國同意。

朔爾茨周三在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，德國已提供IRIS-T防空系統、多管火箭發射器及「貂鼠式」裝甲車，但他沒提及豹型坦克，稱「我們永不會只靠自己做事，而是會和其他國家合作，特別是美國」。

德國《商報》（Handelsblatt）昨引述業界消息人士報道，德國多間企業準備向烏克蘭供應逾100架主戰坦克，包括「豹」型坦克及經翻新的英國「挑戰者1」坦克。報道指德國有可能向烏提供原本給捷克共和國和斯洛伐克的豹2型坦克。

路透：美防長將向德防長施壓

美國防長奧斯汀昨抵達柏林與新任德國防長皮斯托留斯（Boris Pistorius）會談，路透社昨引述美國官員報道，奧斯汀將向皮斯托留斯施壓，要求德國供烏主戰坦克。奧斯汀周五將在德國拉姆施泰因空軍基地與約50國防長召開會議，其中包括北約30個成員國，將討論對烏援助。北約秘書長斯托爾滕貝格在世界經濟論壇年會上表示，北約會供烏更多更重型和現代武器。

（路透社/華爾街日報）

（俄軍侵烏）