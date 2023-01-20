果斷抗疫獲讚譽 封城過嚴加速落台

【明報專訊】阿德恩曾挾2019年果斷應對基督城清真寺恐襲的政績，以及在全球新冠疫情爆發初期成為率先內外封城的西方領導人備受讚譽，掀起冠以其名的「賈辛達狂熱」（Jacinda Mania），其本人亦於2020年以高支持度連任總理。不過，有批評封城過嚴過早，該措施其後亦觸發新西蘭高通脹和街頭暴力罪案叢生，相關問題難以解決，影響到阿德恩及其領導的工黨目前支持度持續下滑。
應對清真寺恐襲得體 成左翼楷模
1980年出生的阿德恩17歲加入新西蘭工黨，於大學取得傳播學位後在前總理克拉克（Helen Clark）辦公室任職，亦曾到英國，在時任首相貝理雅內閣擔任政策顧問。阿德恩於2008年首度當選新西蘭的國會議員，是該國歷來最年輕國會議員。2017年3月阿德恩成為工黨副黨魁，約半年後更成功領導工黨勝出大選，成為新西蘭逾150年來的首名女總理。她亦是全球近代史上第二名在任期間懷孕的政府領袖。阿德恩20多歲時曾因家中信奉的摩門教反同性戀，以及認為該宗教的保守經濟立場致教友貧窮而脫教，其以同理心及善良價值應對基督城清真寺恐襲，令她一躍成為全球左翼人士的楷模，並掀起「賈辛達狂熱」：許多支持者突然熱中政治，以及模仿其造型。
阿德恩任內推出的封城措施雖對新冠抗疫有卓越成效，但長期難免拖累經濟。新西蘭去年整體通脹率為7.2%，食品價格更按年飈升8.3%，央行加息壓抑通脹不果，卻只令房價下跌，加息亦令供樓人士倍添痛苦。另外，去年11月一名街頭小店店主遇刺身亡等街頭暴力事件叢生，亦令部分選民不滿政府打擊罪案不力。
奧克蘭大學政治學高級講師格里夫斯（Lara Greaves）表示，工黨再也無法利用抗疫成果爭取支持，選民正關注青年罪案等其他議題，並要求政府行動。同校政治及公共政策教授柯廷（Jennifer Curtin）指出，阿德恩向農業徵收排放稅、整修國家供水系統及向毛利人原住民放權等計劃，亦加強了反對派的凝聚力。她認為工黨或需要更強硬的領袖來繼任。