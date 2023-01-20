果斷抗疫獲讚譽 封城過嚴加速落台

應對清真寺恐襲得體 成左翼楷模

1980年出生的阿德恩17歲加入新西蘭工黨，於大學取得傳播學位後在前總理克拉克（Helen Clark）辦公室任職，亦曾到英國，在時任首相貝理雅內閣擔任政策顧問。阿德恩於2008年首度當選新西蘭的國會議員，是該國歷來最年輕國會議員。2017年3月阿德恩成為工黨副黨魁，約半年後更成功領導工黨勝出大選，成為新西蘭逾150年來的首名女總理。她亦是全球近代史上第二名在任期間懷孕的政府領袖。阿德恩20多歲時曾因家中信奉的摩門教反同性戀，以及認為該宗教的保守經濟立場致教友貧窮而脫教，其以同理心及善良價值應對基督城清真寺恐襲，令她一躍成為全球左翼人士的楷模，並掀起「賈辛達狂熱」：許多支持者突然熱中政治，以及模仿其造型。

阿德恩任內推出的封城措施雖對新冠抗疫有卓越成效，但長期難免拖累經濟。新西蘭去年整體通脹率為7.2%，食品價格更按年飈升8.3%，央行加息壓抑通脹不果，卻只令房價下跌，加息亦令供樓人士倍添痛苦。另外，去年11月一名街頭小店店主遇刺身亡等街頭暴力事件叢生，亦令部分選民不滿政府打擊罪案不力。

奧克蘭大學政治學高級講師格里夫斯（Lara Greaves）表示，工黨再也無法利用抗疫成果爭取支持，選民正關注青年罪案等其他議題，並要求政府行動。同校政治及公共政策教授柯廷（Jennifer Curtin）指出，阿德恩向農業徵收排放稅、整修國家供水系統及向毛利人原住民放權等計劃，亦加強了反對派的凝聚力。她認為工黨或需要更強硬的領袖來繼任。

（彭博社/衛報/華盛頓郵報）