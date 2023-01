真性情獲民心 紐總理稱「精力不足」辭職 疫後未挽經濟失分 工黨支持度落後在野黨

「從政者也只是普通人」

42歲的阿德恩(Jacinda Ardern)周四在新西蘭北島東部港口城市納皮爾(Napier)舉行的工黨周年黨團會議上,突然宣布辭去總理一職,表示原因「簡單」:「意識到自己已沒有足夠精力(no longer have enough in the tank)做好總理職務」,指出經過近6年的總理生涯,面對過一些大挑戰,卻發現「我只是普通人,從政者也只是普通人」。她說趁暑假思考將來,發現已沒有繼續擔任總理的精力,決定是時候退場。

阿德恩表示,新冠疫情封城引發新西蘭街頭暴力日增等政治爭議,並非其決定辭職的主因,亦與工黨預計於今年10月14日大選的選情不利無關:「我離開非因認為我們(工黨)無法勝出,而是全因我相信我們能夠並將會(獲勝),因此需新領導班子來承擔這些挑戰。」

阿德恩以同理心和人道關懷的施政風格,應對2019年12月致21死的懷特島火山爆發,並在西方領袖中率先以封城應對新冠疫情,刷下亮眼的抗疫成果。

阿德恩最受全球讚譽的政績當數2019年3月基督城清真寺恐襲翌日,戴頭巾與穆斯林群體代表會面,並在一個月內出台主要槍管改革。她公開強調新西蘭屬於「分享多元、善良和同情心等共同價值人士的安身之所」,呼籲全國團結和對有需要人士提供庇護。基督城恐襲生還者艾哈邁德(Farid Ahmed)稱,阿德恩當時的應對至今仍令他動容落淚,形容對方為「世界領袖的榜樣」,對她因需要休息而請辭表示理解和祝福。

澳洲總理阿爾巴內塞讚阿德恩向世界「展現了同理心和洞見是有力的領導才能……是許許多多人的榜樣,也是我最棒的友人」。

向未婚夫喊話:我們結婚吧

阿德恩則希望後人能記起她是個「盡力行善」的人。她將續任國會議員至4月,以免在大選前因議席出缺而要補選。她對未來工作未有詳細計劃,僅稱將多花時間陪伴即將入讀小學的女兒,以及與未婚夫蓋福德(Clarke Gayford)舉行去年因疫情取消的婚禮。她說:「克拉克(蓋福德的名字),我們結婚吧。」

工黨黨團會議將於下周日(22日)起選新黨魁,當選者會成為總理。大熱之一工黨副黨魁兼財長羅伯遜(Grant Robertson)已表明不參選。其他被視為熱門的包括教育部長希普金斯(Chris Hipkins),以及原住民毛利裔司法部長艾倫(Kiri Allan)。新西蘭電視台新聞部門1 News上月的最新民調顯示,工黨的最新支持度持續下跌至33%,以5個百分點落後最大在野國家黨,大選選情有危機。阿德恩任總理雖仍有29%的支持度,領先國家黨領袖盧克森(Christopher Luxon)6個百分點,但對比她2020年時逾六成的支持度已大減逾半。

(衛報/紐約時報/路透社/金融時報)