真性情獲民心 紐總理稱「精力不足」辭職 疫後未挽經濟失分 工黨支持度落後在野黨

「從政者也只是普通人」

42歲的阿德恩（Jacinda Ardern）周四在新西蘭北島東部港口城市納皮爾（Napier）舉行的工黨周年黨團會議上，突然宣布辭去總理一職，表示原因「簡單」：「意識到自己已沒有足夠精力（no longer have enough in the tank）做好總理職務」，指出經過近6年的總理生涯，面對過一些大挑戰，卻發現「我只是普通人，從政者也只是普通人」。她說趁暑假思考將來，發現已沒有繼續擔任總理的精力，決定是時候退場。

阿德恩表示，新冠疫情封城引發新西蘭街頭暴力日增等政治爭議，並非其決定辭職的主因，亦與工黨預計於今年10月14日大選的選情不利無關：「我離開非因認為我們（工黨）無法勝出，而是全因我相信我們能夠並將會（獲勝），因此需新領導班子來承擔這些挑戰。」

阿德恩以同理心和人道關懷的施政風格，應對2019年12月致21死的懷特島火山爆發，並在西方領袖中率先以封城應對新冠疫情，刷下亮眼的抗疫成果。

阿德恩最受全球讚譽的政績當數2019年3月基督城清真寺恐襲翌日，戴頭巾與穆斯林群體代表會面，並在一個月內出台主要槍管改革。她公開強調新西蘭屬於「分享多元、善良和同情心等共同價值人士的安身之所」，呼籲全國團結和對有需要人士提供庇護。基督城恐襲生還者艾哈邁德（Farid Ahmed）稱，阿德恩當時的應對至今仍令他動容落淚，形容對方為「世界領袖的榜樣」，對她因需要休息而請辭表示理解和祝福。

澳洲總理阿爾巴內塞讚阿德恩向世界「展現了同理心和洞見是有力的領導才能……是許許多多人的榜樣，也是我最棒的友人」。

向未婚夫喊話：我們結婚吧

阿德恩則希望後人能記起她是個「盡力行善」的人。她將續任國會議員至4月，以免在大選前因議席出缺而要補選。她對未來工作未有詳細計劃，僅稱將多花時間陪伴即將入讀小學的女兒，以及與未婚夫蓋福德（Clarke Gayford）舉行去年因疫情取消的婚禮。她說：「克拉克（蓋福德的名字），我們結婚吧。」

工黨黨團會議將於下周日（22日）起選新黨魁，當選者會成為總理。大熱之一工黨副黨魁兼財長羅伯遜（Grant Robertson）已表明不參選。其他被視為熱門的包括教育部長希普金斯（Chris Hipkins），以及原住民毛利裔司法部長艾倫（Kiri Allan）。新西蘭電視台新聞部門1 News上月的最新民調顯示，工黨的最新支持度持續下跌至33%，以5個百分點落後最大在野國家黨，大選選情有危機。阿德恩任總理雖仍有29%的支持度，領先國家黨領袖盧克森（Christopher Luxon）6個百分點，但對比她2020年時逾六成的支持度已大減逾半。

（衛報/紐約時報/路透社/金融時報）