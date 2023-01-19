電影《教父》原型黑幫 勢力今非昔比

組織內地位無人可取代

有黑幫背景的「意大利裔美國人民權聯盟」當年不想被人將「意大利人」與「有組織犯罪」掛鈎歧視，《教父》電影製作人遂應要求全片刪掉了「黑手黨」（Mafia）或「我們的事業」（Cosa Nostra）字眼，改用其他字詞代替。不過這齣賣座電影依然使「我們的事業」惡名遠播。

「我們的事業」時至今天仍為西西里島黑幫之首，並透過一些合法生意，滲透於更廣大的經濟範疇。惟經過黑幫之間數十年的競爭，其勢力已大不如前，例如利潤豐厚的毒品市場被卡拉布里亞的黑幫「光榮會」（'Ndrangheta）蠶食取代。

除了外在競爭，「我們的事業」內亦派系林立。繼該組織20世紀最重要頭目里納（Salvatore Toto Riina）1993年落網，德納羅如今也被捕，預計組織沒有大頭目而將進一步分裂。英國埃塞克斯大學專家塞爾吉（Anna Sergi）稱德納羅是「最後的教父」，推測該組織若要重建領導，或要向美國的幫會招手。

（紐約時報/路透社）

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