「殺人滿一墳場」 黑老大隱居似街坊

德納羅在西西里約只有1萬人口的坎波貝洛-迪馬扎拉（Campobello di Mazara）鎮，居於一幢平凡黃色樓宇已半年。他向鄰居自稱名為「博納費德」（Andrea Bonafede），職業是醫生。居民會看到他早上外出喝咖啡，晚上到薄餅店用餐，常與街坊打招呼。警方在其寓所發現數十雙Prada等名牌鞋子、一批名家設計的衣服、一批避孕套、多盒威而鋼等，但沒有武器。

自稱醫生住普通公寓 逢人打招呼

德納羅1962年生於西西里島卡斯泰爾韋特拉諾（Castelvetrano），其父是當地黑手黨世家領袖。他14歲首次殺人，1989年參與兩個家系的血腥衝突而首次被捕，之後涉及多宗兇案，包括1992年以炸彈殺害兩名反黑手黨的法官、1993年在佛羅倫斯、米蘭、羅馬等地的爆炸案、1996年將一名污點證人的12歲兒子勒死溶屍。德納羅曾稱，他親手幹掉的人，足以「填滿一座墳場」。2002年當局在德納羅缺席聆訊下，裁定他親手或命令殺害數十人，罪名成立判處終身監禁。

德納羅於1993年黑手黨組織「我們的事業」首領里納（Toto Riina）被捕後潛藏。雖然這些年來有探員估計他逃往法國或南美去，但普遍相信他始終蟄伏於西西里，並在另外兩名黑手黨家族領袖普羅文扎諾（Bernardo Provenzano）和里納分別於2016年、2017年過身後，成為西西里黑手黨「大佬中的大佬」。意大利《信使報》報道，德納羅透過販毒、敲詐勒索、洗錢，擁有的身家多達40億歐元（339億港元）。

（衛報/法新社/半島電視台）

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