意警窮搜全國醫療數據庫拘教父 截聽揭患癌眼疾 舊方法配新技術收窄範圍

警方表示，鑑於潛逃者都需要外人支援、保護，他們在過去十年間都在嚴厲打擊任何可能給德納羅提供保護或幫助的人，因而逮捕了德納羅的兄弟姊妹等逾100人，又沒收了總值1.5億歐元（約13億港元）的產業，逐步削弱他的保護網。

與之同時，探員透過截聽他的家人、朋友談話和監控相關人士的上網習慣，發現他們沒有指名道姓地談及一個罹患癌病和眼疾者的健康情况，搜尋治療資料。探員推測該患者就是德納羅。

意大利警方特別行動指揮官安杰洛桑托（Pasquale Angelosanto）在周一記者會上說：「我們得到明確信息，表明逃犯有健康問題……他正在一家醫療機構接受治療。於是，我們努力去確認……那些為相同可疑疾患而尋求治療人士。」

警方想到德納羅會使用假名，於是通過全國醫療系統數據庫，搜索符合德納羅年紀、病歷的男患者資料，一再收窄可疑人士範圍。警方終於發現了一個叫「博納費德」（Andrea Bonafede）的男子。其醫療紀錄顯示，他因左眼毛病看過眼科，又於2020年和2022年在西西里島首府巴勒莫接受過兩次結腸癌手術。

警方查出，這名可疑的「博納費德」在近一年間，曾在巴勒莫的高級私家馬達萊娜醫務所（La Maddalena）接受了最少6次結腸癌化療。警方決定在周一（16日）早上收網，動用特別行動組150人武裝警力在他覆診的診所展開拘捕行動。

遭查問老實答「你知道我是誰」

當天，「博納費德」一出現在醫務所登記掛號，警方即封鎖現場周圍，查問現場人士身分。本來警方單憑電腦模擬圖片無法確定誰是德納羅，因為他30年都沒照片曝光。詎料在警員走近穿著一身名牌服裝，佩戴着一隻價值3.8萬歐元名貴手表的可疑男子查問時，他抬起頭來老實答道：「你知道我是誰。我是德納羅。」沒有反抗便被捕。

暫囚高設防監獄 續接受治療

馬達萊娜醫務所腫瘤科主管杰比亞（Vittorio Gebbia）告訴《共和國報》，德納羅近幾個月病情迅速惡化，現况嚴重。巴勒莫檢察官奎多（Paolo Guido）稱他狀况看來良好，相信歸功於其多年醫生通巴雷洛（Alfonso Tumbarello）。德納羅暫被囚於中部阿布魯佐大區的拉奎拉（L'Aquila）的高設防監獄，將在那兒繼續接受治療。

（法新社/BBC/路透社）

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