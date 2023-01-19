法國游說無效 澳洲改用美製「黑鷹」

報道稱，澳法兩國之間的信任2021年跌入谷底，導火線是澳洲前保守派政府突然撕毁與法國價值900億澳元（約4950億港元）的潛艇合約，轉而向美國及英國購買核動力潛艇。法國總統馬克龍曾指控澳洲時任總理莫里森撒謊，更召回駐澳大使。直到去年5月，中間偏左工黨贏得大選、領袖阿爾巴內塞出任總理後，才與巴黎修補關係。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）周三確認，太攀蛇（Taipan）直升機將由美國黑鷹（Black Hawks）直升機取代。他表示，已和法國外長數次溝通，相信今次決定不會破壞澳法之間已回復正常的雙邊關係。他向澳洲廣播公司（ABC）說：「最重要的是，以誠實方式和法國人打交道。」

澳防長料不損澳法關係

擁有太攀蛇直升機製造商空中巴士（Airbus）重要持股的法國政府，一直敦促澳洲保留機隊中的40架太攀蛇直升機，但馬爾斯表示，多年來這些直升機昂貴的維修保養費用和零件供應讓他們深受困擾。他透露，黑鷹直升機將於今年開始赴運到澳洲。

（法新社/路透社）