太平洋島國論壇促日延後 排福島核污水

日稱經「處理」後可安全排放

2011年3‧11日本東北大地震引發海嘯，導致福島第一核電站發生核事故。日本政府2021年4月拍板，約在兩年後將用作冷卻反應堆的逾100萬噸核廢水經「處理」後排入大海。政府指出，核污水經過濾去除大部分放射性同位素，只會殘留微量難以與水分離的氚（tritium），外務省此前稱監管機構認為這些廢水可安全排放。

不過，包括綠色和平在內的環保團體指出，一般核電站運行的廢水，不會直接與燃料芯接觸，但因最高等級核事故而產生的福島核污水，並非正常核電站產物，所含的放射性物質種類和劑量不可同日而語，可能對人體健康和海洋生態帶來嚴重威脅。

島國環團憂魚類受核污染

PIF認為，排放核污水可能對島國所依賴的漁業影響重大。全球一半吞拿魚產量來自當地。PIF秘書長普納（Henry Puna）周三在斐濟首都蘇瓦舉行的會議上說：「我們地區堅決認為，直至各方確認安全前，不能排放（核污水）。」他說，太平洋島民每天仍持續忍受西方核試帶來的長期影響，強調必須「防止任何會導致或誤導我們走向另一場由他人造成的重大核污染災難的行動」。除了PIF，中國和韓國亦多次向日本表達相關憂慮。

美國在1940年代和1950年代於太平洋島嶼核試，馬紹爾群島仍繼續就後續健康和環境影響向華盛頓爭取更多賠償。法國也在1966年至1996年間於太平洋法屬穆魯羅阿環礁核試。

此外，東京高等法院昨就日本東京電力公司（東電）3名前高層因福島核事故被控業務過失導致死傷罪一案，裁定維持2019年地區法院一審判決，即3人罪名不成立。

（路透社）