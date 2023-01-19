烏內政部長墜機亡 波及地面託兒所

失事的直升機屬於國家緊急服務部門，原定飛往烏國東部前線地區，中途墜落在基輔東北部市郊布羅瓦里（Brovary）一間託兒所及一幢住宅大樓附近。

國家警察總長證實死者包括內政部長莫納斯特爾斯基、第一副部長葉寧（Yevgeniy Yenin）。基輔州長庫列巴曾表示墜機造成18人死亡，政府其後下調死亡人數為14人，包括1名兒童；另有25人受傷，包括11名兒童。

空軍發言人稱墜毁的是一架超級美洲獅（Super Puma）直升機。烏國國家安全局（SBU）稱正調查可能的事故原因，包括違反飛行規定、技術故障及直升機遭蓄意破壞。烏總統澤連斯基形容是可怕的悲劇。美國駐烏大使布林克（Bridget Brink）在Twitter對事件表示震驚及悲痛；歐洲理事會主席米歇爾致哀。

稱截導彈毁大樓 烏總統顧問請辭

另外，烏克蘭中南部城市第聶伯一幢住宅大樓上周六遭俄軍導彈攻擊，最少40人死。烏國總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在事發後數小時指導彈似是被烏軍防空系統攔截後墜落在建築物。其說法在烏國引起廣泛不滿，亦遭俄國利用，指這印證事件是烏軍空防系統造成。阿列斯托維奇周二宣布請辭，承認犯錯。

（路透社/法新社/BBC/衛報）

（俄軍侵烏）