俄擴軍至150萬人 稱抗代理人戰爭 50國本周商對烏援助 俄外長斥如納粹尋滅猶方案

鄰近芬蘭邊境建新軍團

俄軍去年2月24日入侵烏克蘭以來，從最初在東部及南部控制大片土地，到後來連番受挫及被迫在多個地點撤退，俄方先後局部動員及撤換俄軍領導層人員，總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）上周就被委任領導侵烏行動。去年12月俄國已提出擴軍至150萬人的計劃，紹伊古周二公布有關詳情。他指出，擴軍涵蓋俄軍所有部門，並協調交付新武器，亦會在已控制的烏克蘭領土上，建立自給自足的部隊。另外，俄軍亦會建立3個新的摩托化步兵師和兩個空降師，以及合併多個旅級部隊。

續增軍備 發展「核三位一體」

俄官員將擴軍及入侵烏克蘭（俄稱「特別軍事行動」）描繪為跟北約直接對抗的一部分。克宮發言人佩斯科夫周二稱這是西方國家發動代理人戰爭造成，又指俄國須確保國家安全。烏克蘭總統澤連斯基周一在晚間演說稱，俄羅斯準備新攻勢奪取戰事主導權，他說：「這剛好突顯協調我們的行動、加快決策的重要性。」

此外，俄羅斯塔斯社（TASS）上周二（10日）報道，俄國今年將引進新潛艇、軍艦及武器系統加強軍力，其中今年稍後將有4艘潛艇及12艘軍艦服役，俄軍又會引入22個洲際彈道導彈發射器及3架圖-160戰略轟炸機。紹伊古本月初稱，俄羅斯會繼續發展「核三位一體」（Nuclear Triad，即洲際彈道導彈、核潛艇和戰略轟炸機），保障國家主權和領土完整，以作為俄國的核盾牌。

逾50個為烏克蘭提供援助的國家的代表本周稍後會到德國拉姆施泰因（Ramstein）空軍基地舉行「烏克蘭防務聯繫小組」會議，討論對烏援助。這個由美國領導的會議，成員包括所有北約成員國及其他關鍵盟友，為烏克蘭提供各種援助。

稱願會談 須解決俄安全問題

俄外長拉夫羅夫昨稱，俄方尚未看到任何恢復烏克蘭和平的認真提議，指俄國隨時準備好與西方討論這場軍事衝突，以及回應任何認真的提議，但任何會談都要解決俄羅斯更廣泛的安全問題。他重申呼籲北約撤走部署在烏克蘭等接壤俄國邊境國家的軍事設備，又批評美國利用烏克蘭作代理人對俄發動戰爭，召集一個歐洲聯盟解決「俄羅斯問題」，如同納粹德國領袖希特勒尋求消滅歐洲猶太人的「最終解決方案」一樣。「最終解決方案」為希特勒的大屠殺藍圖，最終導致600萬猶太人及其他少數民族遭有系統屠殺。拉夫羅夫又表示美俄已中斷戰略對話，兩國的關係亦不能再回到過去的狀態。

（華爾街日報/路透社/彭博社/The Defense Post）

（俄軍侵烏）