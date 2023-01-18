倫敦首用否決權 阻蘇格蘭立性別認同改革法

中央稱衝擊全國性別平等立法

蘇格蘭去年12月22日在議會通過《性別認同改革法案》（Gender Recognition Reform Bill），為希望改變法定性別者降低門檻，包括准許相關者毋須具有接受性別焦慮症醫療診斷的醫學證明，亦容許申請改變法定性別的年齡由18歲降至16歲。新法例使蘇格蘭成為英國第一個支持變性由「自我宣稱」來確定的地區。施雅晴稱此法可減輕想改變性別者的屈辱感、侵擾和創傷。

惟蘇格蘭事務大臣張毅德（Alister Jack）周一宣布援引《1998年蘇格蘭法案》第35條，駁回該法案。張毅德稱，該法將對英國性別平等立法帶來「巨大衝擊」，倘跨性別人士離開蘇格蘭，在英國其餘地區或會有不同法定性別而引起問題或爭議，希望蘇格蘭政府重新審議。

一些婦權人士亦認為新法跟英國政府的平等法起衝突，使更衣室等女性專用空間更難排除色狼、戀童癖罪犯，危及婦女安全；亦有異議者認為16歲青少年不宜自決更改性別。在YouGov去年5月所做調查，約六成英國人認為變性前須有醫生認可。

施雅晴斥辛偉誠「痛擊權力下放」

施雅晴堅持維護立法，稱辛偉誠政府駁回決定，是「對民選蘇格蘭議會及其決策中央權力下放事務能力的全面迎頭痛擊」。性小眾維權組織Stonewall批評倫敦做法嚴重損害下放權力，將引發憲法糾紛。

《1998年蘇格蘭法案》第35條容許蘇格蘭事務大臣在認為不利中央政府維持最終司法管轄權底下，否決任何法案立法。今次行動標誌英格蘭跟蘇格蘭的關係更趨緊張。雙方2016年為應否脫歐意見相左，蘇格蘭民族黨政府仍謀求推動脫英獨立公投。

（路透社）