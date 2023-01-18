越國家主席下馬 掀權鬥揣測 分析指阮春福惹總書記阮富仲顧忌 肅貪為名剷除

公安部長被視可能接班人

越南由共產黨中央總書記、國家主席、政府總理、國會主席共同領導。國家主席一職偏重禮儀性質，但仍是該國僅次於越共中央總書記的國家第二號人物。

阮春福於總理任期屆滿後的2021年4月當選國家主席，原定任期至2026年。他另兼任越共中央政治局委員、國防與安全委員會主席等職務。阮春福的辭呈依法要待國會批准才能生效。其職務將由國家副主席武氏映春暫代至國會投票選出新主席。國會為此會在本周召開特別會議。

趁疫牟利 逾百人遭起訴

越通社昨在其辭職報道中，指明他要對多名下屬幹部，包括兩名政府副總理、3名部長的違規、犯錯並造成非常嚴重的後果，「擔負起負責人的政治責任」。兩名主管控疫的官員常務副總理范平明、副總理武德儋本月辭職，分別因他們監督的部委涉及疫情期間的貪污案而被追究責任。

越南在疫情期間最大的兩宗貪腐醜聞，當屬越亞公司哄抬快測套裝價格案和救援包機受賄案，迄今已有上百人遭起訴與拘捕。

阮春福曾任總理 積極招商

技術官僚出身的阮春福是外國投資者、外交官熟悉的越共領袖。他2016年起當總理，任內主管加快國家經濟開放，推動與歐盟、日本、澳洲等簽署自貿協定。

《日經》昨日評論說，他原是越共中央總書記阮富仲熱門接班人之一，但阮富仲顧忌他的親西方和政策務實立場，並且關注其家族龐大企業利益。《日經》說，越南副總理黎文成和外交部長裴青山的職位似乎危危乎。該國河內和胡志明市兩市領導層也處於動盪，胡志明市市委書記一職兩年內換了3次。

評論推測阮富仲「將繼續打着肅貪旗幟打擊政治對手，確保其門徒成為其繼任人」，重申黨對政策制定的控制，收回隨着經濟增長和變得更加複雜而轉移給政府技術官僚的權力。

（路透社/彭博社/越通社/日經亞洲）