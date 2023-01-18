俄傭兵軍官挪威求庇 稱拒續約憂處決

挪威芬馬克地區警方表示，邊境巡邏隊上周五（13日）凌晨近2時在東北部的帕斯維克（Pasvik）拘捕一名非法入境男子。美英傳媒報道，這名男子為26歲瓦格納集團前指揮官安德烈．梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）。協助他逃亡的俄羅斯人權組織Gulagu.net創辦人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）周日發布他早前與對方的談話影片，梅德韋傑夫表示自己去年7月與瓦格納簽約，在烏克蘭戰鬥4個月後約滿，但該集團隨即無限期延長其合約，並威脅若他拒絕戰鬥，將遭到「法外報復」。他在11月逃離前線，在俄羅斯匿藏兩個月後，越過冰封的帕斯維克河，逃過警衛的槍擊和派狗追趕，直至進入挪威向居民求助，隨後在路上被執法者帶走。奧塞奇金周一向美國有線新聞網絡（CNN）稱，梅德韋傑夫此前曾兩次試圖越境進入芬蘭但失敗。

指亡兵「被失蹤」沒賠償

瓦格納集團被指從俄監獄招募大批囚犯上戰場。梅德韋傑夫表示，他與瓦格納簽約後，被任命為第7突擊分隊指揮官，「當其他囚犯開始抵達時，瓦格納集團情况完全改變。他們不再對待人類般待我們，我們只是像炮灰一樣被扔出去戰鬥。他們每周都會送來更多囚犯，我們折損許多人，傷亡率很高，單是我們這個排就損失15至20人。據我所知，大多數被埋葬在盧甘斯克，並被宣布為失蹤，若你被宣布失蹤，親屬將不會得到任何保險賠償」。他表示，囚犯若拒絕戰鬥或若背叛，會被槍殺。

奧塞奇金表示，瓦格納老闆普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已下令從去年11月起自動續簽所有合約，梅德韋傑夫拒絕續約時曾遭毆打。他決定離開瓦格納後，遭該集團及俄羅斯特工通緝，他擔心自己跟瓦格納前同袍努辛（Yevgeny Nuzhin）一樣被處決。去年11月有影片顯示，變節的努辛被處以「鐵錘爆頭」的酷刑。

梅德韋傑夫的律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）表示，其當事人目擊一系列戰爭罪，包括瓦格納「處決逃兵」，並相信他已把一些罪證帶到挪威，打算未來幾周提供給調查戰爭罪的組織。他又說，移民當局已盤問過其當事人，暫沒證據顯示他犯下戰爭罪行。

瓦格納反指事主「不當待囚」

瓦格納集團2014年成立，被形容為俄總統普京的秘密部隊，它在烏戰中角色關鍵。該組織的僱傭兵被指在非洲、敘利亞和烏克蘭犯下戰爭罪。普里戈任周一確認梅德韋傑夫曾任職瓦格納，並說他應該因「不當對待囚犯」被起訴。

（金融時報/CNN/BBC）

（俄軍侵烏）