去全球化大環境 WEF被批離地失意義

WEF前身是1971年德國經濟學家施瓦布（Klaus Schwab）創建的「歐洲管理論壇」（European Management Forum），1987年更名「世界經濟論壇」。根據WEF官網介紹，WEF是致力於推動公私合作的國際組織，匯聚政界、商界等社會各界重要領袖，共同制定全球、區域和行業議程。

WEF常被批評「離地」，而隨着中美關係轉差、各國保護主義加劇，加上近年新冠疫情、俄軍侵烏等，體現全球化的WEF更被指變得「不合時宜」。達沃斯主辦者似乎知道勢頭在變，今年論壇以「在分裂的世界中合作」為主題，小組討論包括「去全球化還是再全球化」、「在地緣政治破裂之際讓燈火延續」等環節。

不過，去年出版著作Homecoming、主張過去半世紀的全球化（globalization）浪潮正被本土化（localization）取代的《金融時報》專欄作家福魯哈爾（Rana Foroohar）認為，WEF已變得「無關重要」。

與會者「大膽預測」曾失準

另外，美國財經頻道CNBC為WEF「計數」，指過往年會不時有與會者作大膽預測，但不一定準確，如花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）去年5月年會預測歐洲經濟衰退，但歐盟至今仍避過衰退。有「金融大鱷」之稱的國際著名投資者索羅斯（George Soros）在2018年WEF年會警告美國與朝鮮會爆發核戰，但至今美國仍避免與朝鮮軍事衝突。加密貨幣交易平台FTX去年11月申請破產保護，但去年5月FTX美國分部時任總裁哈里森（Brett Harrison）在達沃斯還說FTX在資本方面處於「非常有利的位置」。

（CNN/CNBC）