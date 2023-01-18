達沃斯報告：2/3經濟學家料今年衰退 世界經濟論壇實體會議 烏戰、下行風險成焦點

新冠疫情2020年爆發之初，世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）年會仍如常於1月在瑞士滑雪勝地達沃斯舉行，不久進入疫情大流行，2021年1月以視像方式舉行「達沃斯議程」對話，年會最終因為疫情取消。去年年會雖恢復以實體方式在達沃斯舉行，但時間改在5月。

劉鶴否認中國要搞計劃經濟

本屆年會匯聚全球約2700名政界、商界、學界和媒體代表，主題是「在分裂的世界中合作」（Cooperation in a Fragmented World）。WEF創辦人兼執行主席施瓦布（Klaus Schwab）形容現時是「艱難時刻」，「大家同時面對多重危機」。他說，經濟、環境、社會、地緣政治危機錯綜複雜，前景極不明朗，年會將嘗試讓全球領袖擺脫「危機心態」。中國國務院副總理劉鶴昨天在論壇年會的特別致辭表示，有人說中國要搞計劃經濟，他強調「這絕對不可能」，中國會支持民營經濟發展壯大。劉鶴同時警告西方大國在加息同時，應高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影響，防止加重債務和金融風險。

行政總裁經濟展望 逾10年最悲觀

WEF總裁布倫德（Børge Brende）日前接受新華社記者專訪時表示，今年面臨全球衰退風險，風險源自戰爭、貿易保護主義、氣候變化等，本屆年會是在幾十年來最複雜的地緣政治和經濟衝突背景下召開。

WEF周一發表的《首席經濟學家展望》（Chief Economists Outlook）報告顯示，63%受訪的公私營部門首席經濟顧問預測今年世界經濟出現衰退；所有受訪者均預測，2023年歐洲經濟增長「疲弱」或「非常疲弱」；91%受訪者預計美國經濟增長「疲弱」或「非常疲弱」。

另外，會計師事務所羅兵咸永道（PwC）周一發表的調查顯示，由於通脹加劇、宏觀經濟波動及地緣政治衝突，企業對增長前景的信心跌幅是2008年全球金融海嘯以來最大，全球73%的行政總裁預計未來12個月全球經濟增長將下滑，是該調查逾10年前開始以來行政總裁最悲觀的展望。

（路透社/彭博社/新華社/國會山莊報）