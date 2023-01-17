尼泊爾空難乘客「死亡直播」曝光

【明報專訊】尼泊爾雪人航空一架從由首都加德滿都飛往旅遊區博克拉的國內線客機周日（15日）在臨降落時墜毀，經昨日再搜獲兩具遺體後，機上72人已有70人證實死亡，地方官員指剩餘失蹤者沒有生還可能。印度傳媒報道，有乘客在飛機降落時在facebook直播過程，結果變成「死亡直播」。有澳洲航空專家估計空難或與客機失速或機師失誤有關。
印度《經濟時報》報道，29歲男子賈斯沃（Sonu Jaiswal）當時用手機直播，拍攝者坐在飛機左邊窗邊，窗外可見客機正降落目的地博克拉（Pokhara），亦拍攝到他的另外3名23至28歲印度友人，當中有人說：「這真的很有趣。」他們上周五飛抵加德滿都，到當地參與宗教儀式後，原計劃到博克拉玩滑翔傘。
從該段長約1分半鐘的影片可見，客機當時已逐漸有向左傾側情况，到約58秒時畫面突然急劇晃動，隨即出現火光，顯示客機已墜毁，而起火畫面持續約半分鐘後結束。賈斯沃的親人確認前者正直播搭飛機過程。另一條從地面拍攝的片段則顯示，出事客機向左大幅傾側，鏡頭隨後被建築物遮擋，數秒後就傳出巨響和有人尖叫。
專家疑涉失速、機師失誤
當局表示已找到飛機兩個飛行紀錄儀，將了解事發原因。澳洲航空專家巴奇（Ron Bartsch）周一接受澳洲傳媒訪問時說，空難可能涉及失速，指當時視覺錯覺可能令機師以為飛行速度比實際速度快。他稱：「飛機通常不會從天上掉下來，尤其是現代飛機。」
出事雙螺旋槳ATR 72型客機自1989年投入商業運作以來，已涉及12宗致命空難，共造成約400人死亡。在2015年2月4日，台灣復興航空一架同款飛機從台北松山機場飛往金門，起飛不久就墜毁基隆河，造成43人死亡，15人生還。2014年7月23日，一同型號客機從台灣高雄飛往澎湖，疑因颱風的風雨過大令飛機降落不順利，重飛失敗後墜毁，機上48死10傷。