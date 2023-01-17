尼泊爾空難乘客「死亡直播」曝光

印度《經濟時報》報道，29歲男子賈斯沃（Sonu Jaiswal）當時用手機直播，拍攝者坐在飛機左邊窗邊，窗外可見客機正降落目的地博克拉（Pokhara），亦拍攝到他的另外3名23至28歲印度友人，當中有人說：「這真的很有趣。」他們上周五飛抵加德滿都，到當地參與宗教儀式後，原計劃到博克拉玩滑翔傘。

從該段長約1分半鐘的影片可見，客機當時已逐漸有向左傾側情况，到約58秒時畫面突然急劇晃動，隨即出現火光，顯示客機已墜毁，而起火畫面持續約半分鐘後結束。賈斯沃的親人確認前者正直播搭飛機過程。另一條從地面拍攝的片段則顯示，出事客機向左大幅傾側，鏡頭隨後被建築物遮擋，數秒後就傳出巨響和有人尖叫。

專家疑涉失速、機師失誤

當局表示已找到飛機兩個飛行紀錄儀，將了解事發原因。澳洲航空專家巴奇（Ron Bartsch）周一接受澳洲傳媒訪問時說，空難可能涉及失速，指當時視覺錯覺可能令機師以為飛行速度比實際速度快。他稱：「飛機通常不會從天上掉下來，尤其是現代飛機。」

出事雙螺旋槳ATR 72型客機自1989年投入商業運作以來，已涉及12宗致命空難，共造成約400人死亡。在2015年2月4日，台灣復興航空一架同款飛機從台北松山機場飛往金門，起飛不久就墜毁基隆河，造成43人死亡，15人生還。2014年7月23日，一同型號客機從台灣高雄飛往澎湖，疑因颱風的風雨過大令飛機降落不順利，重飛失敗後墜毁，機上48死10傷。

（印度經濟時報/news.com.au）