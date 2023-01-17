分析：中國AI研究質、量同超美國 美企仍佔主導 惟華企影響力漸大

日經報系昨天（16日）發表獨家研究報告，表示日經與荷蘭的國際學術信息巨頭Elsevier採用逾800個跟人工智能（AI）相關的關鍵詞，檢索蒐集所需的人工智能學術研究、學術會議文章，發現關於AI的論文數量由2012年約2.5萬篇增至2021年的13.5萬篇。

去年華獲引用論文 較美多近七成

以論文多寡論，中國一直位居榜首，2021年達4.3萬篇，約為美國的兩倍。倘以被援引次數來衡量論文質素，2012年頭10%被引用次數最多的論文之中，中國佔425篇排名第二，落後於有629篇的美國，但在2019年超過了美國，到2021年中國在被引用次數最多的論文中佔7401篇，比美國多70％左右。

報道指出，美國科技巨頭在過去10年AI研究排名佔主導地位，其中Google母公司Alphabet、微軟、IBM是三大被援引研究最多的公司。2021年，被援引研究最多的十大公司之中美企仍佔6間。不過，華企在這方面的影響力愈來愈大——在研究產出方面，2012年只有一家中國公司進入前10，到了2021年，騰訊、阿里巴巴、華為和中國國家電網公司在研究論文數量和被引用次數方面佔據了前10名中的4席；百度排第11。

學者歸功中國政府規劃投資

美國俄亥俄州大學學者瓦格納（Caroline Wagner）專長研究政府對科學、技術和創新的投資，如何改善社會福祉，她上周二在評論網站The Conversation發表的文章也有類似日經報告的結果。瓦格納將中國科研成績歸功於政府規劃投資，指出自鄧小平時代進一步推動實踐的「四個現代化」就包括了科學技術的現代化，中國政府便增撥資源提升國內的研究能力，鼓勵中國企業轉型生產高科技產品。2000年起估計中國放洋學習人數達520萬人，他們大多數研究科學和工程技術，而近年返回中國資源充沛實驗室、科技公司工作的人亦愈來愈多。

日經報道指出，中國政府2017年提出開拓新一代AI，使中國於2030年或之前成為主要AI革新中心。中國上月舉行的中央經濟工作會議及工信部近日的表態，都分別把加快AI等前沿技術研發和應用推廣、加快培育壯大人工智能等新興產業列為2023年重點工作。

中美在AI範疇這戰場的發展尚待觀望。百度首席技術官王海峰對《福布斯》說：「數碼與現實經濟正在加快結合。」AI發展趨勢專家李開復認為，雖然美加等西方社會AI研究依然領先，但中國憑藉市場龐大、人才年輕、政府支援等，很快將後來居上。

（日經/The Conversation/福布斯）