英擬擴警權遏示威捱批 在野工黨：將和平異議視為恐怖主義

近年包括涉及環保議題的示威，抗議者透過慢行等，令倫敦市中心地區陷入停擺，主要公路交通受阻，促使有聲音呼籲給予警方更大權力阻止這些擾民示威。英國政府去年已通過立法處理有關情况，但如今正制訂《公共秩序法案》新法來進一步解決問題。政府去年提出這項法案，目前審議程序已到國會辯論的最後階段，當時已有民權組織批評法案反民主、賦予警方過多權力。惟政府希望在法案正式成為法例前，修訂法案擴大「嚴重擾亂」（serious disruption）的法律定義，賦予警方更大彈性及釐清何時可運用新權力。新修訂將交由上議院辯論。

准警於混亂前介入 待國會通過

在首相府昨就相關修訂發表聲明指出，警方毋須等待擾亂發生，而是在混亂出現前可介入中止抗議活動，亦不需要將同一組織的連串示威視為個別獨立事件，可考量其整體影響。辛偉誠在聲明中說：「抗議權是民主的基本原則，但不是絕對，須在個人權利和大多數民眾日常工作的權利之間取得平衡。」他強調不能讓少數人的抗議擾亂一般民眾的生活。

辛偉誠：須平衡個人、民眾權利

人權組織Liberty總監斯珀里爾（Martha Spurrier）批評政府的提案是要試圖切斷民眾表達意見的任何途徑，容許警員在有任何混亂發生前中止示威，是立下危險先例，亦令警方監管示威的工作更複雜。工黨上議院議員查克拉巴提（Shami Chakrabarti）表示，警方已有足夠權力作出拘捕，憂慮政府此舉是將所有和平的異議視為恐怖主義。

（衛報/獨立報/路透社）