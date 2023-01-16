以國8萬人示威 反內塔尼亞胡司法改革

特拉維夫的示威者聚集在舞台廣場，不少人是全國各地乘出租旅遊巴前往，他們帶着雨傘、以色列國旗和譴責司法改革的標語牌，個別人士展示近期被當局下令禁制的巴勒斯坦旗。

示威大致上和平，只有鄰近阿亞隆高速公路的位置發生跟警察的零星衝突。多名反對派領袖都在亮相，但前總理拉皮德因被拒在場發言而缺席。類似示威在耶路撒冷和海法都有出現。

被稱為以色列史上最右翼的新聯合政府最近提出司法改革，要求容許國會以簡單多數票即可推翻最高法院的裁決，同時要控制法官的任命，聲言方案是要恢復三權分立的力量平衡。然而，反對派批評方案形同對最高法院大幅削權，最高法院首席大法官哈尤特（Esther Hayut）也譴責方案是對以色列民主身分認同的「致命一擊」。內塔尼亞胡深陷賄賂、背信和詐騙的案件，外界質疑爭議司法改革與此有關。

（以色列時報/德國之聲）