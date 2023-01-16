捷克總統選舉 親西方前將軍領先

在以點算的99.99%選票結果計，帕維爾得票35.39%，險勝得票35.00%的巴比什。61歲的帕維爾在2012年至2015年出任捷克參謀長聯席會議主席，2015年轉任北約軍事委員會主席，到2018年卸任，這次以獨立身分出選。68歲的巴比什則在2017年至2021年出任掌握國家行政實權的總理。

民調專家估計，帕維爾在第二輪投票時可望得到更多首輪出局對手的票源，料可擴大領先優勢而勝出，像排行第三的聶魯多娃便已公開支持帕維爾，並斥巴比什是「巨大惡魔」。

對比起以親華親俄（至少在去年俄軍侵烏前）著稱的現任總統澤曼，帕維爾外交立場上非常親西方，強烈支持對中對俄強硬和對烏軍援，又強調自己的「將軍」身分和北約經驗有助為捷克帶來「秩序和平靜」；巴比什也比澤曼更親西方，但他跟匈牙利關係較佳，在法治問題上常跟歐盟伙伴不咬弦。

（法新社/路透社）