寓所再現密件 「文件門」恐阻拜登連任

白宮律師索伯（Richard Sauber）14日發聲明說，他上周四晚陪同司法部官員去威爾明頓（Wilmington）拜登寓所，取回之前一天發現的一份涉密文件時，又發現5頁有涉密標記的文件。索伯說在場的司法部官員立即拿走那些文件。

美國傳媒本月初揭發拜登涉嫌不當處理涉密文件，指拜登的私人律師去年11月已在拜登位於華盛頓一個智庫的辦公室發現一批涉密文件，去年12月也在拜登住所車庫發現另一批文件，但索伯本月12日才首次公開有關發現，並說在車庫旁一間房（拜登稱之為他的私人書房）找到涉密文件。

白宮官員抱怨醜聞「冲淡政績」

《華爾街日報》報道，共和黨中期選舉表現遜預期，國會去年又通過多項獲拜登力推的重大法案，通脹近期又回落，拜登乘着大好形勢進入2023年，但「文件門」對他來說卻是「令人分心的尷尬事」。有白宮職員私下抱怨「文件門」事件以及新聞台鋪天蓋地的相關報道，轉移了人們對拜登這段「順境」的注意。

美國華盛頓美利堅大學（American University）政治學教授利希特曼（Allan Lichtman）認為，「文件門」對拜登傷害一定有，只是程度問題。他指出，拜登預期數周內交代競選連任大計，下月7日會發表國情咨文闡述施政方針，這次鬧出「文件門」，對拜登來說都是尷尬事。利希特曼認為，就算特別檢察官最終認為事件純粹因為有人行事馬虎而非犯刑事罪，但共和黨人仍會借題發揮，以此作為拜登無能和不適合連任總統的證據。

（華爾街日報/法新社）