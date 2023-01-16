俄轟住宅大廈釀21死 烏總統籲盟友供武制止

烏國最高軍事指揮部周日稱俄軍上周六發動3次空襲、57次導彈襲擊，並使用重型武器火箭齊射系統展開69次攻擊，烏軍則擊落26枚火箭。烏軍南部指揮部稱俄軍只動用一半部署在黑海地區的巡航導彈，代表仍有其他攻擊計劃。

在第聶伯羅，救援人員徹夜搜救，瓦礫下傳出民眾的呼救聲。盧卡舒克稱到周日早上有38人獲救，包括6名兒童。攻擊亦打中首都基輔等地重要設施，官員稱在未來數天首都和大片地區的電力供應將會受限。

俄認導彈襲烏軍 未提民居

俄羅斯國防部周日發聲明確認前一天對烏軍事指揮及控制系統，和能源設施發動導彈攻擊，所有目標命中，達成攻擊目的，但未有提及第聶伯羅。

烏克蘭軍方指大樓是遭俄軍的X-22導彈擊中，而烏軍缺乏將之攔截的武器：「只有將來或由西方伙伴提供予烏克蘭的防空導彈系統，才能攔截這些空中目標」。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）