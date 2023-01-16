英主戰坦克援烏 盼推德跟隨 戰事周年新階段 西方外交官稱多國擬增援助

英提供14輛「挑戰者2」坦克 助訓操作

英國首相辦公室上周六發聲明，指未來數周會提供14輛挑戰者2坦克，隨後亦將提供30架AS90自走炮；英方未來數天會開始訓練烏軍使用坦克和火炮。聲明又表示隨着2月底俄軍侵烏一周年臨近，英國政府將加快外交和軍事支持，以助烏國擊退俄軍，又稱：「首相很清楚，一場長期膠着戰爭只是為俄羅斯服務。」

截至目前，由北約盟友如波蘭向烏克蘭供應的大多數重型裝備，都是蘇聯時代的舊坦克。《華爾街日報》引述有官員指，英國向烏提供坦克的主要目標之一是推動德國提供其製造的「豹2」型（Leopard 2）坦克。波蘭、芬蘭及其他國家歐洲國家都考慮提供德製豹2型坦克，其中波蘭總統杜達上周三（11日）稱會向烏國提供14輛豹2型坦克，但他們需要取得德國的同意才能向烏國供應德製坦克。

有高級西方外交官指戰爭踏入新階段、俄軍或將發動新一輪攻勢，多國將加強對烏軍援，而美國有線新聞網絡（CNN）指德國的支持尤其重要。本月初美德兩國分別宣布向烏國提供「布雷德利」（Bradley）戰車及「黃鼠狼」（Marder）步兵戰車，法國亦承諾提供AMX-10 RC裝甲車。豹2型坦克在1979年開始服役，其間經歷數次升級，目前有13個歐洲國家擁有現代豹2型坦克。美國亦指他們正討論向烏提供坦克的可能。分析指豹2對烏克蘭是較好選擇，因它較輕，亦較美製坦克易於維修。

德總理猶豫 「豹2」遲遲未供烏

德國總理朔爾茨對於是否批准將豹2這種德製坦克運往烏克蘭而面對的國際壓力日益增加，副總理哈貝克上周四透露德國不會阻止外國再出口豹2型坦克。

《金融時報》上周五報道，多名德國主要部長近日的公開聲明都顯示德國態度在改變。惟行事風格謹慎的朔爾茨數月來對於供應坦克一事則顯得猶豫，他屢指憂慮德國會被認為令衝突升級，及激怒曾暗示會用核武的俄羅斯總統普京。朔爾茨去年承諾大幅改變德國國防和安全政策，應對普京下令侵烏，但其轉變進展緩慢。

專家：小量先進坦克難扭戰局

英國智庫國際戰略研究所（IISS）研究員加迪（Franz-Stefan Gady）認為，提供小量先進坦克不會在烏克蘭戰場帶來重大或直接影響。《華爾街日報》亦認為，相關坦克需有燃料供應等物流工作配合，亦需安排經受訓的坦克駕駛員，意味西方國家未來數月不太可能提供數量多到可為戰情帶來重大影響的坦克。

（華爾街日報/金融時報/Newsweek/BBC/CNN/Politico）

（俄軍侵烏）