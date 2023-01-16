貌似「中國人」成目標 美大學亞裔女生遭刺傷

案發於1月11日下午4時45分。一名18歲印第安納大學女生在一輛布盧明頓（Bloomington）市內巴士的車門前等候落車時，突遭56歲婦人戴維斯（Billie Davis）無故打頭流血，儘管兩人並不認識，行車期間亦無接觸。戴維斯在車門打開時下車逃去，由乘客尾隨跟蹤報警後捉拿。

56歲女施襲者控意圖謀殺

醫院發現受害人頭部有7處刀傷，戴維斯向警員招認用摺疊刀施襲，她被控意圖謀殺、嚴重毆打、使用致命武器毆打。法庭文件顯示戴維斯因該女生貌似「中國人」而有意殺死她，聲言這樣「會令少一個人來炸我們國家」。文件沒披露受害人姓名、族裔背景、傷勢狀况，但美聯社引述校方稱受害人是亞裔。

美國自2020年新型疫情大流行後，針對亞裔的騷擾、暴力攻擊激增。布盧明頓是州首府印第安納波利斯西南部的一座大學城，該市約有8萬人，10%人口為亞裔。

印第安納大學其他亞裔學生無論是移民後代抑或留學生，獲悉事件後表示不安、憤怒、難過等。該校上周五聲明表明反對針對亞裔的仇恨罪案。

（路透社/霍士新聞/紐約郵報/NPR）