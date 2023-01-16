尼泊爾30年最嚴重空難近70死 載72人客機墜毁 尋回68屍4失蹤

ATR 72型客機 事故原因待查

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號「9N-ANC」的客機昨晨10時32分由首都加德滿都國際機場，原定飛往安納布爾納峰山脈下的湖畔旅遊區博克拉（Pokhara）。當時機上有68名乘客和4名機員，包括3個嬰孩和3名兒童；外籍佔15人，計有印度、俄羅斯、韓國、愛爾蘭、阿根廷、澳洲、法國籍，沒有中國乘客。該機於10時50分與控制塔聯絡後，突在雷達上消失，墜於卡斯基的塞蒂河（Seti）峽谷。

空難現場附近的居民塔穆對路透社說，飛機有半截落於山腰，半截墜入河谷。另一居民切特里表示在自家屋頂見到該機左搖右擺地飛近，然後機頭俯衝跌入峽谷。法新社報道有未經證實網上片段顯示，飛機低飛過民區後突斜飛轉左，隨後傳出巨大爆炸聲。

安全部隊率當地居民數百人趕往空難現場搜救和滅火，軍方發言人昨表示預計會發現更多屍首，「這架飛機毁成碎塊了」。警方亦指因飛機在燃燒，加上位處河谷，救助艱難。當地傳媒新聞畫面顯示墜機現場冒出火光濃煙，飛機座椅等殘骸四散，部分土地燒焦。

機頭俯衝墜谷爆炸 毁成碎塊

事故原因待查。民航局發言人表示，事發時天朗氣清。肇事客機為空中巴士公司和意大利萊昂納多公司（Leonardo S.P.A）合資製造的雙引擎螺旋槳ATR 72型飛機，機齡15年。追蹤全球飛航狀况的FlightRadar24指，該機配置的傳發器老舊，其傳輸數據不可靠。

這是尼泊爾逾30年來最嚴重空難，1992年巴基斯坦國際航空一架A300空巴客機在加德滿都附近撞山，機上167人全數罹難。空難在「山國」尼泊爾並不少見，全球14座最高山峰有8座都在尼泊爾，包括第一高的珠穆朗瑪峰。山區天氣會隨時瞬間生變，對飛行構成危險，該國卻缺乏準確天氣預報的基建。機場跑道設於白雪皚皚的山峰之間，極為考驗機師飛行技術，惟尼泊爾民航機員欠缺訓練，飛機也欠缺維修。

（路透社/法新社/加德滿都郵報）