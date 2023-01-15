德反挖煤護村戰 通貝里聲援 數十人留守地洞樹屋 頑抗清場

象徵氣候政策失敗 德「自製難堪」

昨天（14日）中午，約8000名來自歐洲多國的環保人士在呂策拉特村（Luetzerath）鄰村凱恩貝格（Keyenberg）舉行「反對撤出，為了終結使用煤礦和氣候正義」大型集會，並遊行至呂策拉特村。少女時代已成為全球氣候問題抗爭象徵的通貝里（Greta Thunberg）也有參加。她上周五由瑞典抵達呂策拉特，指摘德國讓加茨魏勒（Garzweiler）煤礦場擴張，「是自己令自己難堪」。

呂策拉特位於西部大城市科隆市以西。由於它毗鄰歐洲其一最大規模加茨魏勒褐煤礦場，多年來成為德國氣候議題關注熱點。該露天礦場佔地約35平方公里，年產2500萬噸煤。營運的能源公司萊茵集團（RWE）還想開採呂策拉特等6條村的地下礦藏，2013年得到法院批准擴張礦場，大部分村民也早於2017年遷出。

不過，環保人士不滿全球暖化仍擴大開採具污染性的化石燃料，自兩年多之前陸續佔村抗爭，設壕、搭屏障，又在樹上建屋，阻撓當局為擴建礦場而拆村。抗爭高峰期約達2000人。組織發言人說：「我們堅持反對RWE採挖，因為我們知道呂策拉特地下的煤炭不是能源安全所必需，它們須保存於地底，我們才能達至氣候公義。」德國一項民調顯示，59%受訪者反對擴張煤礦場。

警逐數百抗爭者 砍樹拆屋

地方法院上周一維持初審判決，允許「業主」RWE着手拆村擴建煤礦場，警方兩日後攆走幾百名抗爭人士，包括執政聯盟綠黨黨員，讓機器進入砍樹拆屋。惟部分示威者仍留守樹屋，或爬到空置房屋、穀倉頂，有的環保人士還挖地道潛進村底匿藏。示威組職發言人稱，迄當地前晚約20至40名示威者仍躲在村內。

德國著名環保人士諾伊鮑爾（Luisa Neubauer）呼籲聯邦政府停止清場，改而「檢視基於什麼而作出這些重大影響深遠決定」。警方表示清場踏入最後階段，惟行動可能需時數周。

（法新社/路透社/金融時報/CNN）