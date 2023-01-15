巴西前總統4年碌卡4000萬

平民餐廳一餐豪花16.4萬

博索納羅曾聲稱沒有用總統信用卡刷過「半毛錢」，但新聞門戶網站Uol根據官方網站新公布的紀錄所做分析發現，博索納羅單是2019、2020和2021年度假期間的花費，就相當於今天超過23.5萬美元。資料顯示，博索納羅曾在一座油站一次過用信用卡刷了近1.4萬美元。在一次造訪亞馬遜地區羅賴馬州（Roraima）城市博阿維斯塔（Boa Vista）一間餐廳期間，這張信用卡支付過一筆超過2.1萬美元的帳單，這足夠點該餐廳最昂貴的烤雞餐2000次。這張信用卡也在博索納羅執政4年期間，在里約熱內盧一間麵包店支付超過7.1萬美元，其中有一次單筆消費就近1.1萬美元，時間點在博索納羅兒子舉行婚禮的翌日，也是博索納羅支持者發起騎車穿越里約熱內盧街頭集會的前夕。

經通脹調整，這張信用卡所刷總額達現任總統盧拉2003年第一次執政4年任期內開支的一半，但盧拉使用信用卡主要是用於出國時的住宿費用。

另外，巴西聯邦檢察官上周五向最高法院提出對博索納羅展開調查獲批。檢察總長辦公室發表聲明稱，博索納羅之前發布影片提供假資訊質疑選舉，可能涉及「教唆與發起反民主行為」，導致首都巴西利亞上周日發生破壞和暴力事件，因此要面對調查。今次是博索納羅首次被點名可能要為事件負責。

（法新社/BBC/中央社）