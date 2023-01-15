眾院查拜登文件門 促白宮國防部交代 共和黨質疑司法部中期選前知情涉隱瞞

兒子同住址 被質疑曾接觸密件

眾議院司法委員會共和黨籍主席喬丹（Jim Jordan）與委員前日去信加蘭（Merrick Garland），稱首批涉不當存放的文件早於去年11月初在拜登位於華盛頓智庫的私人辦公室被發現，「未知司法部何時知悉相關文件的存在，又是否在當月中期選舉前夕積極向公眾隱瞞有關事件」，質疑司法部未有與處理共和黨前總統特朗普同類風波一視同仁。信中又質疑司法部委任羅伯特．許為特別檢察官調查拜登「文件門」引起了「根本監察問題」，要求司法部配合委員會要求，於本月27日限期前提交所有「文件門」相關調查文件，以及司法部與聯邦調查局（FBI）、白宮及拜登代表律師之間的通訊紀錄。這是喬丹本月擔任主席後發起的首宗調查。

拜登律師團日前承認在拜登位於特拉華州威爾明頓的寓所車庫儲物室發現第二批涉密文件，屬於他2009年至2017年任副總統期間。眾議院監督委員會主席、共和黨眾議員科默（James Comer）上周四去信白宮，稱該住所亦是拜登兒子亨特（Hunter Biden）2018年登記駕駛執照的地址，查問亨特有否接觸過這些機密文件。亨特原本已被共和黨尋求調查其海外商業交易是否涉及不當行為。

與此同時，眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）上周三要求國防部在本月25日或之前，交代曾否參與或獨自展開拜登「文件門」調查，並要求提供被發現的涉密文件主題和機密級別等信息，以及解釋國防部人員及相關情報機構是否涉及向拜登提供這些文件。

CBS指辦公室密件屬「最高機密」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）上周五引述調查知情人士報道，在拜登任副總統期間在華盛頓「賓夕法尼亞大學拜登外交和全球參與中心」的私人辦公室，發現約10份的涉密文件，部分被標註為「最高機密」（top secret），在特拉華州拜登住所找到的文件則少於10份涉密，當中並沒有屬「最高機密」的文件。

拜登委紐大法學院教授應對調查

白宮同日證實，拜登已委任與其關係匪淺的鮑爾（Bob Bauer）為私人律師，應對文件門作獨立調查。70歲的鮑爾現為紐約大學法律學院實務教授，他一直是民主黨的主要法律顧問，並曾任白宮法律顧問，向時任總統奧巴馬推薦拜登出任副總統。拜登在2020年決定競選總統前亦曾諮詢鮑爾，後者其後出任拜登競選團隊的高級顧問，領導律師團應對特朗普挑起的法律爭議。

（路透社/衛報/霍士新聞/CBS）