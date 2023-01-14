化石燃料釀暖化 研究證埃克森美孚隱瞞半世紀

美國邁阿密大學環境科學與政策系副教授蘇普蘭（Geoffrey Supran），與來自哈佛大學與德國波茨坦氣候影響研究中心（PIK）的研究共同作者，分析埃克森美孚科學家1977年到2002年製作的32份內部文件，以及他們撰寫的72份經同行審查的科學著作，包括16項與大氣溫室氣體濃度上升相關的全球平均溫度預測，發現「整體來說，埃克森美孚的全球暖化預測路徑，與隨後觀察到的氣溫升高密切相關」。該公司16項預測中有10項「與歷史觀察結果一致」，兩項預測比觀測溫度高，4項則低於觀測值，平均預測每10年升溫0.2℃，相當於目前暖化速度。

美國《洛杉磯時報》2015年已曾報道指，埃克森美孚長久以來都知道氣候變化屬實，且由人類活動造成。環保人士曾發起名為「埃克森早知道」（Exxon Knew）的抗議運動，歐洲議會和美國國會亦曾針對該公司舉行聽證會。1999年時任埃克森美孚行政總裁雷蒙德曾辯稱「預測結果是根據完全未經證明的氣候模型，更多時候是純粹猜測」，其繼任人蒂勒森2013年亦主張氣候模型「不足以採信」。

蘇普蘭表示，他參與的研究就埃克森美孚對全球暖化認知情况給出了數據證明，並批評該公司數十年前非只隱約知道全球暖化將會出現，認為他們當時所知程度「足以採取行動警告公眾」。

被指私利行先 油企否認指控

埃克森美孚發言人稱，公司近年數次面對同類指控，每次答案都一樣，「說埃克森如何『早知道』的人都作出了錯誤結論」。

（法新社/中央社）